Cinque curiosità su Roma - Atlético

Dopo una stagione di assenza, l'AS Roma torna in UEFA Champions League e inizia con una difficile gara interna contro il Club Atlético de Madrid. Ecco cinque curiosità in vista della sfida dell'Olimpico.

1. L'Atlético ha vinto entrambi i precedenti contro i Giallorossi, 2-1 in casa e fuori ai quarti di Coppa UEFA 1998/99.

2. L'ultima sfida tra i Giallorossi e una squadra spagnola si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-0 contro il Villarreal CF al ritorno dei sedicesimi della scorsa Europa League. La Roma, però, ha passato il turno perché aveva vinto 4-0 in Spagna.

3. Il bilancio complessivo della Roma contro squadre spagnole è V10 P4 S14 (V6 P1 S7 in casa).

4. L'Atlético è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte in Italia, l'ultima delle quali si è conclusa 0-0 contro la Juventus alla sesta giornata del 2014/15. Il bilancio in casa delle squadre italiane è V4 P2 S4, quello complessivo V13 P3 S7.

5. L'allenatore dell'Atlético Diego Simeone ha giocato nell'SS Lazio dal 1999 al 2003, vincendo campionato e Coppa Italia alla prima stagione. L'argentino ha anche incontrato l'attuale allenatore della Roma Eusebio Di Francesco in due derby capitolini nel 1999/2000, totalizzando una sconfitta per 4-1 e una vittoria per 2-1.