Ecco perché il Real Madrid ha acquistato Dani Ceballos

Protagonista agli Europei Under 21 di quest'estate, il centrocampista Dani Ceballos ha compiuto il grande salto in carriera passando dal Real Betis al Real Madrid. UEFA.com traccia il profilo di un giocatore che, a soli 20 anni, si prepara ad irrompere sui palcoscenici più importanti.

Nome: Dani Ceballos

Squadra: Real Madrid

Ruolo: centrocampista

Nazionalità: spagnola

Data di nascita: 7 agosto 1996

Piede preferito: destro

Altezza: 1,76 m

Ruolino attuale

©Sportsfile

Nazionale Under 21: 12 presenze, 10 gol

Competizioni UEFA per club: 0 presenze, 0 gol

Liga: 64 presenze, due gol

Dicono di lui...

"Dani ha dimostrato che è pronto per un grande club. È un giocatore che non ha paura di nulla".

Pepe Mel, ex allenatore del Real Betis

"Ha grande talento, sicurezza e sa uscire da situazioni che sarebbero impossibili per un calciatore normale. È bravissimo negli assist e ha un'ottima visione di gioco. Il bello è che può crescere ancora tanto".

Víctor Sánchez del Amo, ex allenatore del Betis



"Dani ha qualità e semplifica molto la vita ai compagni. Ti dà sempre il pallone giusto e tu puoi continuare l'azione con più sicurezza".

Rubén Pardo, ex compagno nel Betis



Ceballos dopo un gol contro l'Atlético ©AFP/Getty Images

"Dani Ceballos è da Real Madrid e non ha niente da invidiare agli altri compagni".

Vicente del Bosque, ex Ct Spagna



Le origini...

Cresciuto in Andalusia, Ceballos ha iniziato nel Siviglia, che però ha lasciato nel 2009 dopo una diagnosi di bronchite cronica. Ha superato il problema con l'aiuto di un personal trainer ed è stato acquistato dal Real Betis, con cui ha esordito in prima squadra ad aprile 2014.

Ceballos è stato votato miglior giocatori degli Europei Under 21 ©Getty Images

La stagione seguente, a 18 anni, ha contribuito in modo determinante alla promozione. Inoltre, ha trionfato con la Spagna agli Europei Under 19, mentre quest'estate è arrivato in finale agli Europei Under 21. Nonostante la sconfitta contro la Germania, è stato votato miglior giocatore del torneo.

Stile di gioco...

Centrocampista a tutto campo, Ceballos sa anche difendere ma è più a suo agio nelle manovre offensive. "Il mio ruolo ideale è quello di No8 dietro le punte, a creare gioco per la squadra", ha dichiarato.

Un mix di...

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights La storia di Iniesta

"Mi identifico molto con Andrés Iniesta e Isco, che giocano dietro le punte e fanno girare la palla in libertà", ha dichiarato Ceballos. Ricorda sicuramente Iniesta, abile a dettare i ritmi di gioco e a trovare sempre il passaggio vincente.

Lui dice...

"Per essere bravi centrocampisti non basta avere una buona visione di gioco, entrare in area e segnare. È anche importante recuperare il pallone, aiutare i compagni e lavorare per la squadra".

"La stagione prima [2015/16] non era andata come volevo. Ho parlato con i miei genitori e mi hanno detto di pensare solo al calcio, dimenticando tutto il resto. È quello che ho fatto e sono contento dei risultati".

"Quando vedo che le cose vanno bene e sono sulla cresta dell'onda, so che devo continuare così, non farmi distrarre e giocare in scioltezza".

"[Dopo essere stato votato miglior giocatore agli Europei Under 21] Sono contento di questo titolo, ma farei a cambio con quello di campione d'Europa".