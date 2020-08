Nicolato nuovo Ct dell'Under 21

E' Paolo Nicolato il successore di Luigi Di Biagio sulla panchina dell'Italia Under 21. Il tecnico vicentino, 52 anni, guiderà gli Azzurrini nelle Qualificazioni all’Europeo 2021 dopo gli ottimi risultati ottenuti con le nazionali minori: un 2° posto all’Europeo UEFA 2018 e il 4° posto al Mondiale FIFA 2019.

“Per me è una grandissima soddisfazione", ha dichiarato il neo tecnico dell’Under 21 – e ringrazio il Presidente federale per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione del CT Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore".