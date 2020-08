Migliore seconda: l'Italia spera ancora...

Nonostante la vittoria sul Belgio di sabato, gli Azzurrini hanno concluso il girone al secondo posto alle spalle della Spagna, e devono sperare di qualificarsi alle semifinali come migliore seconda.

Questa è la classifica del Gruppo A. L’Italia (6 punti) chiude al secondo posto dietro alla Spagna (6) e davanti alla Polonia (6) e il Belgio (0). La classifica avulsa tra Polonia, Italia e Spagna premia le furie rosse, che si qualificano alla fase a eliminazione diretta grazie al primo posto nel girone.

Gli scenari

A questo punto gli Azzurrini possono solo sperare di qualificarsi da miglior seconda. La migliore seconda verrà scelta secondo i seguenti criteri:

Punti

Differenza reti

Numero gol segnati

Totale punti disciplinari più basso (espulsioni = 3 punti, ammonizioni = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

Posizione nel ranking UEFA Under-21 al momento del sorteggio della fase finale

Domenica si sono giocate le ultime gare del Gruppo B, con la Danimarca che ha battuto 2-0 la già eliminata Serbia: una vittoria che però non è bastata ai danesi per superare l'Italia come miglior seconda.

A questo punto, per gli Azzurrini risultano decisive le ultime sfide che si giocheranno domani del Gruppo, Francia-Romania e Croazia-Inghilterra, con Francia e Romania a quota 6 punti e le altre due ferme a zero.

L'Italia si qualifica se...

- La Romania batte la Francia o la Francia batte la Romania con almeno tre gol di scarto.

L'Italia non si qualifica se...

Romania e Francia pareggiano o la Francia batte la Romania con meno di tre gol di scarto