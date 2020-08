Le semifinaliste di EURO Under 21: Germania, Spagna, Romania, Francia

FRANCIA

Miglior piazzamento Under 21: vincitori (1988)

Allenatore: Sylvain Ripoll

Miglior seconda: V2 P1 S0 F3 S1

Inghilterra-Francia 1-2

Francia-Croazia 1-0

Francia-Romania 0-0

Miglior marcatore: Jonathan Ikoné, Moussa Dembélé (1)

Formazione titolare più recente: Bernardoni; Amian, Konaté, Upamecano, Sarr; Ntcham, Tousart, Guendouzi, Thuram, Mateta, Ikoné.

Lo sapevi? La Francia ha vinto il proprio girone di qualificazione con 12 punti di vantaggio, più di chiunque altro.

"Quando il nuovo tecnico ha iniziato, voleva capire come mai non ci eravamo qualificati per così tanti anni. Ha iniziato un nuovo capitolo, con una nuova generazione di giocatori. Ha creato un ottimo ambiente, stiamo bene"

Lucas Tousart, capitano Francia

Miglior piazzamento Under 21: campione, due volte (2009, 2017)

Allenatore: Stefan Kuntz

Vincitrice Gruppo B: V2 P1 S0 GF10 GS3

Germania - Danimarca 3-1

Germania - Serbia 6-1

Austria - Germania 1-1

Miglior marcatore: Luca Waldschmidt (5)

Formazione titolare più recente: Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; M. Eggestein, Dahoud; Öztunali, Neuhaus, Richter; Waldschmidt

Lo sapevi? Kuntz ha vinto EURO '96 con la Germania, segnando il gol del pareggio contro l'Inghilterra in semifinale e trasformando un rigore dopo i supplementari. Ha battuto l'Inghilterra anche da allenatore dell'Under 21, vincendo ai rigori in semifinale nell'edizione 2017.

"Ci sono ragazzi che giocheranno le ultime partite con noi. Spero che possano concludere al meglio i due anni passati insieme".

Stefan Kuntz, Ct Germania

Miglior piazzamento Under 21: quarti di finale (1998)

Allenatore: Mirel Rădoi

Vincitori Gruppo C: V2 P1 S0 F8 S3

Romania-Croazia 4-1

Inghilterra-Romania 2-4

Francia-Romania 0-0

Miglior marcatore: Florinel Coman, Ianis Hagi, George Puşcaş (2)

La Romania festeggia con i tifosi ©Sportsfile

Formazione titolare più recente: Radu; Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc; Nedelcu, Cicâldău; Olaru, Hagi, Coman; Puşcaş

Lo sapevi? La Romania ha subito il minor numero di gol nelle qualificazioni, con solo quuattro reti concesse in dieci incontri.

"Siamo un'ottima squadra, e come dico sempre, è difficile fermare il nostro attacco. Abbiamo giocatori tecnici e rapidi"

Ianis Hagi, centrocampista Romania

Miglior piazzamento Under 21: campione, quattro volte (1986, 1998, 2011, 2013)

Allenatore: Luis de la Fuente

Vincitrice Gruppo A: V2 P0 S1 GF8 GS4

Italia - Spagna 3-1

Spagna - Belgio 2-1

Spagna - Polonia 5-0

Miglior marcatore: Dani Ceballos, Pablo Fornals (2)

Formazione titolare più recente: Sivera; Aguirregabiria, Unai Nuñez, Jorge Meré, Aarón Martín; Fabián Ruiz, Marc Roca; Dani Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal

Lo sapevi? La Spagna ha raggiunto la semifinale in tre delle ultime quattro edizioni, perdendo contro la Germania in finale nel 2017 dopo aver vinto il torneo nel 2011 e nel 2013. Nel 2015 non si è qualificata.

"Ho sempre detto che la Spagna Under 21 è molto importante, e con le Olimpiadi in vista lo è ancora di più. Questa è l'ultima tappa prima della nazionale maggiore".

Jesús Vallejo, capitano Spagna