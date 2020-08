EURO Under 21: le qualificazioni di novembre

Le qualificazioni per i Campionati Europei UEFA Under 21 2019 in programma in Italia e a San Marino si sono concluse per il 2017 con le gare di novembre.

Come funzionano le qualificazioni

• L'Italia è qualificata di diritto alla fase finale, mentre San Marino deve qualificarsi.

• Kosovo e Gibilterra sono all'esordio tra le 54 squadre che partecipano alle qualificazioni (un record).

• Le nove vincitrici dei gironi si qualificano matematicamente per la fase finale.

• Le quattro seconde con i migliori risultati contro la prima, terza, quarta e quinta classificata nel loro girone vanno agli spareggi, che prevedono gare di andata e ritorno e decretano le ultime due squadre qualificate.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Tuti i gol di EURO U21 2017

Gruppo 1

Grecia e Croazia erano a punteggio pieno prima dell'1-1 di lunedì e al giro di boa sono avanti di sei lunghezze rispetto alla Repubblica ceca, che ha una gara da recuperare e ha vinto entrambe quelle giocate a novembre e alla Bielorussia.



Gruppo 2

La Spagna ha battuto l'Islanda 1-0 e poi la Slovacchia per la seconda volta in cique settimane confermandosi a punteggio pieno a +2 sull'Irlanda del Nord, che ha una gara in più e ha pareggiato 1-1 in Albania.



Gruppo 3

Il vantaggio della Danimarca in vetta si è ridotto a un punto dopo la sconfitta 3-1 contro la Polonia, che poi non è andata oltre il 2-2 contro le Isole Faroe.



Gruppo 4

Vincendo 2-0 in Ucraina, l'Inghilterra si è confermata a +5 sull'Olanda, vittoriosa 8-0 contro Andorra, e sugli stessi ucraini, che hanno battuto 2-0 la Scozia. Pareggio 1-1 tra Lituania e gli scozzesi.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: il trionfo della Germania nel 2017

Gruppo 5

La Germania campione in carica ha superato 7-0 l'Azerbaigian e quindi ha segnato cinque gol contro Israele. La Norvegia si è imposta sulla Repubblica d'Irlanda.

Gruppo 6

Il Belgio ha allungato a +6 battendo Cipro e Turchia, mentre la Svezia ha pareggiato 2-2 con l'Ungheria.

Gruppo 7

La Serbia si conferma a punteggio pieno dopo i successi contro Austria e Armenia e resta a +5 sulla Russia. Un punto più indietro c'è l'Austria, vittoriosa 4-0 sull'ERJ Macedonia.



Gruppo 8

La capolista Romania ha pareggiato 1-1 contro il Portogallo, consentendo alla Bosnia-Erzegovina, vittoriosa 4-0 sul Galles, di portarsi a due punti dalla vetta. Altro pareggio per la Romania martedì, stavolta contro il Galles, mentre il Portogallo ha superato la Svizzera.

Gruppo 9

La Francia si conferma a punteggio pieno battendo 3-0 la Bulgaria e 3-1 la Slovenia, portandosi così a +5.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Cinque stelle dell'Italia Under 21

Il cammino verso Italia e San Marino: i prossimi appuntamenti

Fase a gironi

8–14 novembre 2017

22–27 marzo 2018

7–8 giugno 2018

5–11 settembre 2018

11–16 ottobre 2018

Spareggi

12–20 novembre 2018

Fase finale

16–30 giugno 2019