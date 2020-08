Qualificazioni U21: il riepilogo di ottobre

Le qualificazioni per il Campionato Europeo Under 21 UEFA 2019 in Italia e San Marino, iniziate a marzo e proseguite a giugno, sono riprese la scorsa settimana.

Come funzionano le qualificazioni

• L'Italia è qualificata di diritto alla fase finale, mentre San Marino deve qualificarsi.

• Kosovo e Gibilterra sono all'esordio tra le 54 squadre che partecipano alle qualificazioni (un record).

• Le nove vincitrici dei gironi si qualificano matematicamente per la fase finale.

• Le quattro seconde con i migliori risultati contro la prima, terza, quarta e quinta classificata nel loro girone vanno agli spareggi, che prevedono gare di andata e ritorno e decretano le ultime due squadre qualificate.

Gruppo 1

Gruppo 1

Grecia e Croazia sono in vetta al girone a punteggio pieno. La Croazia ha sconfitto in casa 2-1 la Bielorussia e 5-1 la Repubblica Ceca mentre la Grecia ha vinto 2-0 in Moldavia e 5-0 a San Marino. La Bielorussia è terza a due punti di distacco ma con due gare in più giocate. La Croazia, dopo la sfida contro San Marino del 7 novembre, andrà in Grecia cinque giorni più tardi.

Gruppo 2

Seconda vittoria in due gare per la Spagna dopo il successo per 4-1 contro la Slovacchia martedì. L'Irlanda del Nord ha nove punti dopo quattro gare dopo aver sconfitto l'Estonia 4-2. Non è stato un mese positivo per la Slovacchia, che aveva vinto entrambe le gare di settembre prima della sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Islanda e il ko contro la Spagna.

Gruppo 3

L'inizio perfetto della Danimarca si è allungato a quattro partite dopo il successo per 5-2 contro la Georgia e la vittoria per 5-0 in Finlandia. La Polonia, che insegue a cinque punti di distacco ma con una gara in meno, ha pareggiato 3-3 con la Finlandia e ha vinto 2-0 con la Lituania, mentre affronterà la Danimarca il 13 novembre dopo la sfida contro le Isole Faroe.

Gruppo 4

L'Inghilterra, a caccia della settima qualificazione consecutiva alle fasi finali, è imbattuta in testa al girone dopo aver sconfitto 3-1 la Scozia e 1-0 Andorra salendo a quota 10 punti dopo quattro gare. La Scozia,vittoriosa per 2-0 in Lettonia, è staccata di quattro punti ma con una gara in meno giocata, mentre Olanda e Ucraina sono staccate di un ulteriore punto dopo il pareggio per 1-1.

Gruppo 5

Gruppo 5

I campioni in carica della Germania battono l'Azerbaigian 6-1 ma poi perdono 3-1 in Norvegia. In vetta al girone, ma con una gara in più dei tedeschi, c'è la Repubblica d'Irlanda, che, dopo lo 0-0 con la Norvegia, ha sconfitto Israele 4-0. Il Kosovo è a pari della Germania ma, come l'Irlanda, ha giocato una gara in più.

Gruppo 6

Belgio e Svezia rimangono separate di un punto dopo il pareggio per 1-1. La capolista Belgio ha poi vinto 2-0 a Cipro mentre la Svezia, che ha una gara in meno, ha battuto Malta 3-0. Cipro era andata in vetta prima del ko in Belgio grazie al successo per 2-1 contro la Turchia ma ora è terza, a due punti dalla vetta. L'Ungheria ha pareggiato 0-0 in Turchia e ha quattro punti dopo due gare.

Gruppo 7

La Serbia resta in vetta dopo tre vittorie su tre, tra cui il successo per 2-0 in ERJ Macedonia e il 3-2 contro la Russia di questo mese. Russia e Armenia sono dietro di due punti ma hanno giocato più partite della Serbia. L'Austria è dietro di un ulteriore punto ma avendo giocato tre gare, tra cui la vittoria per 5-0 in Armenia martedì, mentre Gibilterra ha sconfitto 1-0 l'ERJ Macedonia e ha riscritto la storia, conquistando la prima vittoria in una competizione calcistica UEFA a qualsiasi livello. L'Austria ospita la Serbia il 10 novembre.

Gruppo 8

La Romania rimane in vetta con tre punti di vantaggio dopo la vittoria per 2-0 in Svizzera. Gli svizzeri hanno poi vinto 2-0 in Liechtenstein ma hanno giocato una gara in più rispetto alla capolista. Il Portogallo è sette punti indietro con due gare in meno dopo la sconfitta per 3-1 in Bosnia ed Erzegovina, che come il Galles è un punto dietro la Svizzera.

Gruppo 9

La Francia ha battuto 2-1 il Montenegro e 3-2 il Lussemburgo 2-0 e con nove punti in tre gare è prima con due punti di vantaggio sull'imbattuta Slovenia. Le prime due del girone si affronteranno a Domzale il 12 novembre.

Il cammino verso Italia e San Marino: i prossimi appuntamenti

Il cammino verso Italia e San Marino: i prossimi appuntamenti

Fase a gironi

8–14 novembre 2017

22–27 marzo 2018

7–8 giugno 2018

5–11 settembre 2018

11–16 ottobre 2018

Spareggi

12–20 novembre 2018

Fase finale

16–30 giugno 2019