Qualificazioni EURO U21 2019: il cammino verso l'Italia

Le qualificazioni per i Campionati Europei UEFA Under 21 del 2019 in Italia e San Marino, cominciate a marzo e proseguite a giugno, riprendono giovedì.

Come funzionano le qualificazioni

• L'Italia è qualificata di diritto alla fase finale, mentre San Marino, che ospiterà alcune delle gare, deve passare dalle qualificazioni.

• Kosovo e Gibilterra sono all'esordio nel turno di qualificazione che coinvolge ben 54 squadre (un record).

• Le nove vincenti dei gironi si qualificano automaticamente alla fase finale.

• Le quattro seconde con i risultati migliori contro le squadre prima, terza, quarta e quinta del proprio girone andranno agli spareggi, che si giocheranno nel doppio confronto andata e ritorno per decidere le ultime due qualificate.

I gironi: cosa è successo finora?



Gruppo 1

Si sono giocate appena due partite sinora, con San Marino che ha perso 1-0 in Bielorussia e 2-0 con la Moldavia. Repubblica Ceca, che ha giocato nella fase finale di questa estate, Croazia e Grecia completano il girone.

Gruppo 2

L'Estonia ha giocato entrambe le partite disputate finora, perdendo 2-1 in casa contro l'Irlanda del Nord e pareggiando 0-0 in Albania. Due delle altre tre contendenti hanno giocato a giugno in Polonia – i vicecampioni della Spagna e la Slovacchia – con l'Islanda che vorrebbe ripetere la qualificazione del 2011.

Gruppo 3

Si è giocata una sola partita finora, ovvero Lituania - Isole Faroe 3-0. La Danimarca, presente alla fase finale del 2017, gioca la sua prima partita giovedì nella capitale faroese di Torshavn, mentre i padroni di casa di questa estate, la Polonia, affronteranno la Georgia venerdì. La Finlandia completa il girone.

Gruppo 4

L'Inghilterra si è qualificata nelle ultime sei fasi finali e spera di riuscirci anche questa volta dopo la semifinale in Polonia. L'Olanda, vincente nel 2006 e 2007, spera di qualificarsi per la prima volta dopo il 2013 – le due squadre si affrontano venerdì a Doetinchem. L'unica partita giocata finora è uno 0-0 tra Lettonia e Andorra; Scozia e Ucraina completano il girone.

Gruppo 5

La Germania ha vinto il titolo in Polonia a giugno e affronterà Israele, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Azerbaijan e Kosovo nella corsa alla difesa del titolo in Italia. Gli esordienti del Kosovo hanno giocato le prime due gare, perdendo 1-0 in Repubblica d'Irlanda ma hanno vinto a tavolino per 3-0 con la Norvegia (che ha schierato un giocatore squalificato).

Gruppo 6

Il Belgio ha vinto 2-1 contro Malta nell'unica partita giocata finora. Svezia – che ha giocato la fase finale del 2017 dopo aver vinto il trofeo due anni prima – Turchia, Ungheria e Cipro completano il girone.

Gruppo 7

Serbia ed ERJ Macedonia hanno pareggiato 2-2 nella fase finale del 2017 e adesso si ritrovano nello stesso girone di qualificazione. Armenia e Austria (che ha perso gli spareggi del 2017 con la Spagna per la regola dei gol in trasferta) hanno entrambe battuto gli esordienti di Gibilterra per 3-0. La Russia è l'ultima squadra che completa il girone.

Gruppo 8

Il Portogallo è l'unica del girone ad aver giocato la fase finale del 2017, ma tra le altre cinque squadre del gruppo, solo il Galles non ha ancora giocato. La Bosnia-Erzegovina ha vinto 6-0 contro il Liechtenstein prima di perere 1-0 in Svizzera. Anche la Romania ha battuto il Liechtenstein (2-0).

Gruppo 9

Nessuna delle sei contendenti di questo gruppo – Francia, Slovenia, Montenegro, Bulgaria, Kazakistan e Lussemburgo – si è qualificata l'ultima volta. Nell'unica partita giocata sinora, il Kazakistan ha vinto 2-1 in casa del Lussemburgo.

Verso Italia e San Marino: date delle partite da giocare

Fase a gironi di qualificazione

31 agosto–5 settembre 2017

2–10 ottobre 2017

8–14 novembre 2017

22–27 marzo 2018

7–8 giugno 2018

5–11 settembre 2018

11–16 ottobre 2018

Spareggi

12–20 novembre 2018

Fase finale

16–30 giugno 2019