Wirtz segna il gol più veloce delle fasi finali

Il giovane talento tedesco Florian Wirtz ha segnato il gol più veloce nella storia delle fasi finali Under 21 nella semifinale di giovedì contro l'Olanda, dopo appena 29 secondi.

I gol più veloci nelle fasi finali Under 21*

29 secondi: Florian Wirtz (Germania - Olanda 2-1) – 2021 semifinali

41 secondi: David Rozehnal (Repubblica ceca - Italia 3-2, golden gol) – 2002 semifinali

52 secondi: Martin Cranie (Inghilterra - Svezia 3-3, l'Inghilterra vince 5-4 dcr) – 2009 semifinali

53 secondi: Fabian Frei (Svizzera - Islanda 2-0) – 2011 fase a gironi

53 seconds: Patryk Lipski (Polonia - Slovacchia 1-2) – 2017 fase a gironi

Il gol di Wirtz, il suo primo a livello Under 21, è stato anche il 500esimo per la Germania nella competizione, qualificazioni incluse.

Il precedente record apparteneva al centrale David Rozehnal che nella semifinale 2002 contro l'Italia portò in vantaggio la Repubblica ceca dopo appena 41 secondi di gioco. I cechi avrebbero eliminato gli Azzurrini dal torneo, per poi trionfare ai rigori contro la Francia in finale.

L'inglese Martin Cranie ha impiegato 11 secondi in più ad andare a bersaglio nella semifinale 2009. Seguono l'elvetico Fabian Frei e il polacco Patryk Lipski, entrambi più lenti di un secondo.

*Fasi finali a sede singola dal 1996 in poi