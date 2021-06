Spagna - Portogallo 0-1: i campioni cadono in semifinale

Un'autorete nel finale regala al Portogallo l'accesso nella finale di domenica ai Campionati Europei UEFA Under 21 e conclude il cammino dei campioni in carica.

Il Portogallo approda così per la terza volta all'atto conslusivo del torneo, dove sfiderà una tra Olanda e Germania.

La partita in breve

La Spagna parte forte, affondando sugli esterni. Il Portogallo difende con attenzione e prova a pungere in contropiede. Vitinha impegna dalla distanza Álvaro Fernández, mentre sul fronte opposto Brahim Díaz spedisce poco oltre la traversa di testa.

L'avvio spagnolo è veemente anche nella ripresa. Marc Cucurella centra il palo, mentre Brahim Díaz conclude di poco a lato. Le successive conclusioni di Jorge Cuenca e Juan Miranda vengono neutralizzate. Il Portogallo fatica a disimpegnarsi e si rende pericoloso solo con un colpo di testa di Diogo Querios.

Sebbene le operazioni siano saldamente nelle mani della Spagna, nel finale è il Portogallo a pescare il jolly in contropiede. All'80' Vitinha lancia lungo per Fábio Vieira; Cuenca prova a intervenire e il pallone, complice la sua deviazione, finisce alle spalle di Fernández. La Spagna si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma il Portogallo serra i ranghi e si guadagna la finale.

Formazioni

Spagna: Fernández; Óscar Gil, Mingueza, Jorge Cuenca, Cucurella; Manu García, Zubimendi, Villar; Brahim Díaz (Yeremi Pino 66'), Puado, Bryan Gil (Miranda 46')

Portogallo: Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite, Abdu Conté; Daniel Bragança (Romário Baró 65'); Vitinha, Fábio Vieira, Gedson Fernandes (Florentino 51'); Rafael Leão (Tiago Tomás 66'), Dany Mota (Jota 65')