Doppietta Wirtz, la Germania piega l'Olanda e vola in finale

Florian Wirtz firma una doppietta, realizza il gol più veloce nella storia dei Campionati Europei UEFA Under 21 e regala alla Germania la terza finale consecutiva.

Wirtz era stato aggregato alla prima squadra durante la fase a gironi, ma è stato convocato per quella a eliminazione diretta. La Germania sfiderà il Portogallo domenica alle 21:00 CET a Lubiana.

La partita in breve

Passano appena 29 secondi e la Germania è già in vantaggio: sono 14 i tocchi che portano i tedeschi in gol, con Lukas Nmecha che serve a Wirtz il pallone dell'1-0. All'8' è ancora Wirtz a raddoppiare con un rasoterra dal limite su invito di Ridle Baku. Al 20' Mergim Berisha centra la traversa su punizione, poi arriva la reazione olandese con Justin Kluivert, anche se la Germania continua a rendersi pericolosa.

La ripresa si apre su ritmi più bassi ma si incendia al quarto d'ora, quando Berisha hit the woodwork twice more in quick succession, firs cglie due legni in rapida successione, prima calciando sul palo e poi centrando la traversa di testa. Poco dopo l'Olanda accorcia con un rasoterra di Perr Schuurs su azione da corner, ma la rimonta non si concretizza e al fischio finale è la Germania a festeggiare

Formazioni

Olanda: Bijlow; Teze, Schuurs, Botman (Rensch 77'), Malacia; De Wit, Harroui (Matusiwa 46'), Kadioglu (Sierhuis 69'); Stengs (Dilrosun 59'), Boadu, Kluivert

Germania: Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Dorsch, Maier (Stach 79'), Wirtz (Adeyemi 68'), Özcan (Janelt 69'), Berisha (Jakobs 84'); Nmecha (Burkardt 69')