Portogallo - Italia: EURO Under 21, storia della partita, forma, precedenti

Nella sfida dei quarti di finale che si giocherà allo Stadion Stožice di Lubiana si affronteranno l'Italia, seconda del Gruppo B e nazionale con più qualificazioni ai quarti, e il Portogallo, primo classificato a punteggio pieno nel Gruppo D.

• Mentre gli azzurrini hanno vinto solo una delle prime tre partite della fase finale, il Portogallo ha chiuso con tre vittorie su tre senza subire gol e punta con decisione alla sua prima semifinale in sei anni.

• La vincente di questa sfida affronterà Spagna o Croazia nella semifinale del 3 giugno a Maribor.

Highlights finale 2015: Italia - Portogallo 0-0

Precedenti

• Questa è la 14esima partita tra le due squadre ai Campionati Europei UEFA Under 21. Le quattro più recenti risalgono alla fase finale e l'ultima si è conclusa con uno 0-0 alla seconda giornata dell'edizione 2015. Il Portogallo era arrivato primo nel Gruppo B con cinque punti, con una lunghezza e due posizioni di vantaggio sull'Italia (eliminata).

• È stato il secondo pareggio a reti bianche consecutivo a EURO U21 dopo quello nello spareggio olimpico del 2007: la gara è terminata 0-0 ai tempi regolamentari e l'Italia ha vinto 4-3 ai rigori.

• Gli azurrini avevano battuto il Portogallo anche nella semifinale del 2004 a Bochum, vincendo 3-1 con doppietta di Alberto Gilardino.

• La più recente delle tre vittorie del Portogallo in partite ufficiali contro l'Italia risale all'unico precedente ai quarti, nel 1996. Hugo Porfírio ha segnato l'unico gol dell'andata a Lisbona, ma al ritorno gli azzurrini si sono imposti 2-0 a Palermo con gol di Christian Vieri e Damiano Tommasi.

• L'Italia ha vinto il suo secondo titolo Under 21 a spese del Portogallo. Nella finale del 1994 allo Stade de la Mosson di Montpellier, Pierluigi Orlandini ha segnato il gol decisivo ai supplementari.

Highlights finale EURO U19 EURO: il trionfo del Portogallo

• Il Portogallo si è imposto in due delle prime cinque partite ufficiali contro l'Italia; gli azzurrini hanno vinto le altre tre, ma nelle ultime otto hanno avuto la meglio una sola volta (P3 S4).

• Francisco Trincão ha segnato il secondo gol del Portogallo nella vittoria per 4-3 ai supplementari nella finale dei Campionati Europei UEFA U19 del 2018, con Gianluca Scamacca autore del terzo gol per gli azzurrini. Tra i titolari del Portogallo c'erano Florentino Luís e Thierry Correia, mentre Diogo Queirós è rimasto in panchina; Alessandro Plizzari, Raoul Bellanova, Davide Frattesi e Sandro Tonali erano titolari per l'Italia, mentre Enrico Del Prato e Matteo Gabbia sono rimasti in panchina.

• Scamacca e Frattesi hanno segnato nella vittoria per 3-2 dell'Italia nella fase a gironi di quel torneo contro il Portogallo, partita nella quale Diogo Queirós è stato espulso al 9'.

• A ottobre 2018, Scamacca ha segnato a Diogo Costa in un'amichevole Under 20 vinta 2-1 dal Portogallo contro l'Italia.

• Gonçalo Ramos ha realizzato il secondo gol del Portogallo nel 3-0 sull'Italia nella fase a gironi di EURO Under 19 del 2019; Tomás Tavares e João Mário sono scesi in campo per il Portogallo, mentre Samuele Ricci e il subentrante Giacomo Raspadori per l'Italia.

• Lorenzo Pirola ha giocato 80 minuti in occasione dell'1-0 per l'Italia contro il Portogallo ai quarti degli Europei Under 17 del 2019; sono rimasti in panchina Lorenzo Colombo per l'Italia e Tiago Tomás per il Portogallo.

Stato di forma



Tutti i gol del Portogallo finora

Portogallo

• L'ultima presenza del Portogallo in una fase finale è datata 2017, quando è stato eliminato dopo il secondo posto nel Gruppo B dietro la Spagna. I portoghesi avevano vinto contro Serbia (2-0) e Macedonia del Nord (4-2), ma la sconfitta per 3-1 contro la Spagna alla seconda giornata è stata decisiva.

• La squadra di Rui Jorge ha perso la finale del 2015 contro la Svezia alla prima partecipazione al torneo dal 2007. I lusitani sono arrivati secondi anche nel 1994, mentre due anni dopo si sono fermati ai quarti. Mentre nel 2004 si sono classificati terzi, sono stati eliminati ai gironi nella fase finale del 2002, 2006 (da nazione ospitante), 2007 e 2017.

• In panchina dal 2010, Rui Jorge ha conquistato il secondo posto nel Gruppo 7 di qualificazione alla fase finale 2021. Il Portogallo ha concluso il girone con 27 punti insieme all'Olanda, ma avendo perso in trasferta per 4-2 alla terza giornata è arrivato secondo. La squadra ha vinto le altre nove partite, tra cui le ultime sette, e ha concluso con un 2-1 casalingo sull'Olanda. Tra le seconde classificate è quella che ha totalizzato più punti.

• Il Portogallo ha vinto 12 partite su 26 alla fase finale di EURO Under 21 (P7 S7).

• Il Portogallo è arrivato primo nel Gruppo D con nove punti grazie alle vittorie su Croazia (1-0), Inghilterra (2-0) e Svizzera (3-0). Ha la miglior differenza reti della fase a gironi insieme alla Danimarca (+6).

• Portogallo, Danimarca e Spagna hanno superato la fase a gironi senza subire gol.

• Il Portogallo è ai quarti per la terza volta. Ha battuto la Polonia nel 1994 (3-1 t, 2-0 c) ma ha perso contro l'Italia due anni dopo (1-0 c, 0-2 t).

Highlights: Italia - Slovenia 4-0 (2 min)

Italia

• L'Italia ha partecipato a 11 fasi finali su 13 dal 1998 ed è mancata solo nel 1998 e nel 2011. È arrivata almeno in semifinale sei volte nelle ultime 10 presenze, vincendo il torneo nel 2000 e nel 2004.

• L'Italia è stata campione d'Europa Under 21 per tre volte di seguito dal 1992 al 1996 e ha anche raggiunto la finale nel 1986.



• Gli azzurrini erano qualificati di diritto per l'edizione 2019 in quanto padroni di casa ma non hanno superato la fase a gironi, pur vincendo le ultime due partite: decisiva è stata la sconfitta per 1-0 contro la Polonia dopo la vittoria contro la Spagna e prima del 3-1 sul Belgio. Sono arrivati secondi a pari merito con Spagna e Polonia a sei punti.

• Nelle qualificazioni per l'edizione 2021, Paolo Nicolato – che ha preso il posto di Luigi Di Biagio a luglio 2019 – ha portato gli Azzurrini al primo posto nel Gruppo 1 con 25 punti in 10 partite (V8 P1 S1) e quattro lunghezze di vantaggio sull'Islanda. L'unica sconfitta è stata il 3-0 in Svezia dell'8 settembre 2020. Gli azzurrini hanno vinto le ultime quattro partite, segnando quattro gol contro Lussemburgo (4-0) e Svezia (4-1) nelle ultime due.

• Il 4-0 contro la Slovenia alla terza giornata ha permesso all'Italia di passare come seconda nel Gruppo B dietro la Spagna, contro la quale aveva pareggiato 0-0 dopo un 1-1 contro la Repubblica Ceca.

• Nonostante le vittorie dell'edizione 2019, l'Italia ha vinto solo sei delle ultime 14 partite alla fase finale (P3 S5).

• L'Italia partecipa ai quarti dell'Europeo Under 21 per l'11esima volta, più di qualsiasi altra squadra.

• Il bilancio dell'Italia ai quarti è V6 S4. Dopo le prime tre sconfitte nel 1978, 1980 e 1982 ha centrato sette vittorie, l'ultima delle quali è arrivata contro il Portogallo nel 1996 (0-1 t, 2-0 c). Non perde ai quarti dal 1988, quando è stata eliminata dalla Francia (1-2 t, 2-2 c).

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato in Italia:

Diogo Dalot (AC Milan prestito 2020/21)

Pedro Pereira (Sampdoria 2015–17, Genoa prestito 2018/19, Crotone prestito 2020/21)

Dany Mota (Virtus Entella 2015–18, Sassuolo prestito 2018, Juventus 2019/20, Monza 2020–)

Tiago Djaló (AC Milan 2019)

• Francisco Conceição è entrato nel finale della gara di andata degli ottavi di UEFA Champions League tra Porto e Juventus (2-1, 17 febbraio 2021). Diogo Costa, João Mario (Porto) e Gianluca Frabotta (Juventus) sono rimasti in panchina.

• Diogo Leite è entrato ai supplementari della gara di ritorno vinta dalla Juve per 3-2, ma il Porto si è qualificato grazie ai gol in trasferta.

• Frabotta è rimasto in panchina anche in occasione del 3-0 per la Juve al Camp Nou dell'8 dicembre 2020, quando il Barcellona ha schierato Trincão.

• Hanno giocato insieme:

Thierry Correia e Patrick Cutrone (Valencia 2021–)

Dany Mota e Davide Frattesi (Monza 2020–)

Dany Mota e Davide Frattesi, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca (Sassuolo 2018)

Dany Mota e Gianluca Frabotta (Juventus 2019/20)

Diogo Dalot e Matteo Gabbia, Sandro Tonali (AC Milan 2020–)

Diogo Dalot e Lorenzo Colombo (AC Milan 2020/21)

Vitinha e Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers 2020)

Tiago Djaló & Patrick Cutrone (AC Milan 2018/19)

• Mota ha segnato a Plizzari nella partita di Serie B tra Monza e Reggina del 28 novembre 2020.