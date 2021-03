Spagna - Italia: precedenti e statistiche Under 21

Spagna e Italia, le due squadre che hanno vinto più volte il Campionato Europeo Under 21 UEFA, si affrontano allo Stadion Ljudski vrt di Maribor alla seconda giornata del Gruppo B.

• Le squadre vantano cinque titoli ciascuna e si sono affrontate tre volte in finale. La Spagna ha vinto nel 1986 e nel 2013, l'Italia nel 1996. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna anche nella fase a gironi di due anni fa, ma gli spagnoli hanno conquistato il primo posto nel Gruppo A e alla fine hanno vinto il titolo.

• La Spagna ha vinto alla prima giornata contro la Slovenia grazie ai gol nella ripresa di Javier Puado (53'), Gonzalo Villar (54') e Juan Miranda (89'). L'Italia ha pareggiato contro la Repubblica Ceca: dopo il gol nel primo tempo firmato da Gianluca Scamacca è arrivato l'autogol di Giulio Maggiore al 75'. Gli Azzurrini hanno chiuso la gara in nove per le espulsioni nel finale di Sandro Tonali e Riccardo Marchizza.

Precedenti

• Questo sarà l'undicesimo confronto tra le due squadre al Campionato Europeo Under 21. Ciascuna conta quattro vittorie e 15 gol segnati.

• Alla prima giornata della fase finale del 2019, a Bologna, l'Italia ha vinto 3-1, rispondendo a un gol di Dani Ceballos al 9' con una doppietta di Federico Chiesa (36', 64') e un rigore di Lorenzo Pellegrini (82'). La Spagna, però, ha vinto il Gruppo A precedendo Italia e Polonia per gli scontri diretti (le tre squadre avevano sei punti) ed è approdata in semifinale.

• Patrick Cutrone è entrato nel secondo tempo di quella partita, mentre Tonali è rimasto in panchina.

• Nella semifinale del 2017 a Cracovia, una tripletta di Saúl Ñíguez ha regalato alla Spagna un 3-1 contro l'Italia. L'unico gol degli azzurrini è stato segnato da Federico Bernardeschi. La Spagna ha poi perso 1-0 contro la Germania in finale.

• Nella finale del 2013 a Gerusalemme, la Spagna ha battuto l'Italia per 4-2, con tre gol di Thiago Alcántara e un rigore di Isco. Per l'Italia sono andati a segno Ciro Immobile e Fabio Borini.

• Si trattava della terza finale tra le due squadre a livello Under 21. La Spagna ha vinto la doppia finale del 1986 per 3-0 ai rigori dopo un 3-3 complessivo. Tre anni dopo a Barcellona, l'Italia si è riscattata sempre ai rigori per 4-2 dopo le reti di Francesco Totti e Raúl González.

• La Spagna ha battuto l'Italia per 3-0 in amichevole l'1 settembre 2017 dopo aver trionfato per 2-1 a Roma a marzo.

• Brahim Díaz e Abel Ruiz sono andati a segno nel 4-2 per la Spagna contro l'Italia nella fase a gironi del Campionato Europeo Under 17 del 2016. Andrea Pinamoni ha segnato uno dei gol per l'Italia, che aveva in squadra Alessandro Plizzari, Raoul Bellanova, Matteo Gabbia e Davide Frattesi.

• Ruiz ha segnato altri due gol contro l'Italia nel 3-1 della fase a gironi dell'Europeo Under 17. La Spagna schierava anche Álvaro Fernández, Miranda e Hugo Guillamón.

• Un rigore trasformato da Ruiz ha regalato alla Spagna un 2-1 contro l'Italia nella fase a gironi del Campionato Europeo Under 19 del 2019. Miranda e Guillamón hanno giocato titolari a Yerevan, mentre nell'Italia figuravano Marco Carnesecchi e Giacomo Raspadori.

Statistiche

Spagna

• La Spagna partecipa per l'ottava volta alla fase finale Under 21 dal 1988, la sesta nelle ultime sette edizioni. Non ha superato la fase a gironi solo una volta su otto, nel 2009, e ha raggiunto la finale nelle ultime quattro occasioni, vincendola nel 2011, 2013 e 2019.

• Il Ct Luis de la Fuente – che ha preso il posto di Albert Celades a luglio 2018 – ha condotto la Spagna a un 2-1 in finale contro la Germania a Udine nel 2019. La sua squadra era arrivata prima nel Gruppo A e aveva battuto la Francia per 4-1 in semifinale.

• Prima di affrontare la Slovenia alla prima giornata, la Spagna aveva perso solo tre gare del Campionato Europeo Under 21 su 37 (V30 P4): contro l'Italia alla prima giornata della fase finale 2019, nelle qualificazioni contro l'Irlanda del Nord l'11 settembre 2018 (1-2) e contro la Germania nella finale del 2017 (0-1).

• L'undici di De la Fuente ha vinto nove gare di qualificazione su 10, perdendo punti solo nell'1-1 contro Israele del 19 novembre 2019. Quindi, ha vinto le cinque gare successive senza subire gol e non ne subisce per 549 minuti a livello ufficiale. Ha chiuso le qualificazioni con 28 punti, conquistando il primo posto nel Gruppo 6 con 10 lunghezze di vantaggio sulla Macedonia del Nord.

• Nelle qualificazioni, la Spagna ha subito un solo gol (su rigore) e ha avuto la migliore difesa. Nessun'altra squadra ne ha incassati meno di quattro.

• La Spagna ha vinto 19 partite delle ultime 22 alla fase finale (P1 S2); la sconfitta del 2019 contro l'Italia è stata la prima nella fase a gironi dallo 0-2 contro l'Inghilterra del 18 giugno 2009.

• Con la Spagna, De la Fuente ha anche vinto l'Europeo Under 19 UEFA del 2015 in Grecia.

Italia

• L'Italia ha partecipato a 11 fasi finali su 13 dal 1998 ed è mancata solo nel 1998 e nel 2011. È arrivata almeno in semifinale sei volte nelle ultime 10 presenze, vincendo il torneo nel 2000 e nel 2004.

• L'Italia è stata campione d'Europa Under 21 per tre volte di seguito dal 1992 al 1996 e ha anche raggiunto la finale del 1986.

• Gli azzurrini erano qualificati di diritto per l'edizione 2019 in quanto padroni di casa ma non hanno superato la fase a gironi, pur vincendo le ultime due partite: decisiva è stata la sconfitta per 1-0 contro la Polonia dopo la vittoria contro la Spagna e prima del 3-1 sul Belgio. Gli azzurrini sono arrivati secondi a pari merito con Spagna e Polonia a sei punti.

• Nonostante le vittorie dell'edizione 2019, l'Italia ha vinto solo cinque delle ultime 12 partite alla fase finale (P2 S5).

• Nelle qualificazioni per l'edizione 2021, Paolo Nicolato – che ha preso il posto di Luigi Di Biagio a luglio 2019 – ha portato gli azzurrini al primo posto nel Gruppo 1 con 25 punti in 10 partite (V8 P1 S1) e quattro lunghezze di vantaggio sull'Islanda. L'unica sconfitta è stata il 3-0 in Svezia dell'8 settembre 2020. Gli azzurrini hanno vinto le ultime quattro partite, segnando quattro gol contro Lussemburgo (4-0) e Svezia (4-1) nelle ultime due.

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato in Italia:

Brahim Díaz (AC Milan loan 2020–)

Gonzalo Villar (Roma 2020–)

• Hanno giocato in Spagna:

Patrick Cutrone (Valencia, prestito 2021)

• Hanno giocato insieme:

Brahim Díaz e Matteo Gabbia, Lorenzo Colombo, Sandro Tonali (AC Milan 2020–)

Hugo Guillamòn e Patrick Cutrone (Valencia 2021)

• Ander Barrenetxea e Martín Zubimendi sono entrati nel secondo tempo della gara tra Real Sociedad e Napoli (0-1) della fase a gironi di UEFA Europa League (29 ottobre 2020). Zubimendi ha giocato per 90 minuti a Napoli il 10 dicembre (1-1), mentre Barrenetxea è entrato a gara in corso.

• Riqui Puig e Óscar Mingueza sono entrati dalla panchina nella sconfitta per 0-3 del Barcellona contro la Juventus nella sesta giornata della UEFA Champions League 2020/21.

• Abel Ruiz è entrato dalla panchina nelle sconfitte del Braga in casa (0-2) e in trasferta (1-3) contro la Roma nei sedicesimi di UEFA Europa League, il 18 e 25 febbraio. Il suo compagno di nazionale Gonzalo Villar ha giocato entrambe le partite coi rossoneri.

• Con il Milan, Cutrone ha segnato nella sconfitta casalinga per 2-1 contro il Real Betis nella fase a gironi di UEFA Europa League (25 ottobre 2018).