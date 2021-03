Repubblica Ceca - Italia Under 21: precedenti e statistiche

Quasi onnipresente al Campionato Europeo Under 21 UEFA, l'Italia inizia questa nuova avventura allo Stadion Celje contro la Repubblica Ceca.

• L'Italia è la squadra più titolata a pari merito nella storia degli Europei Under 21 ma ha vinto l'ultimo titolo 17 anni fa, mentre due anni fa davanti al suo pubblico non è riuscita a superare la fase a gironi. La Repubblica Ceca è stata campione d'Europa una sola volta, nel 2002, ed è uscita alla fase a gironi nelle ultime due occasioni.

Le squadre di EURO Under

Precedenti

• Questa sarà la quinta sfida tra le due squadre dal 2000, sempre alla fase finale. Nel confronto diretto più recente, alla seconda giornata dell'edizione 2017, la Repubblica Ceca ha vinto 3-1 allo Stadion Miejski di Tychy grazie alle reti di Michal Trávník (24'), Marek Havlík (79') e Michael Lüftner (85'), con momentaneo pareggio di Domenico Berardi (70'). È stata l'Italia, però, a superare il Gruppo C, vincendo le altre due partite e arrivando prima con sei punti; il successo contro l'Italia ha regalato gli unici punti ai cechi, quarti classificati nel girone.

• Alla terza giornata della fase a gironi del 2007, l'Italia ha vinto 3-1 grazie ai gol di Alberto Aquilani (4'), Giorgio Chiellini (29') e Giuseppe Rossi (45'+1), con momentaneo pareggio di Michal Papadopulos (14'). Nessuna delle due squadre è però approdata in semifinale: l'Italia è arrivata terza nel Gruppo B, la Repubblica Ceca quarta.

• La Repubblica Ceca ha avuto la meglio nell'emozionante semifinale del 2002 contro gli Azzurrini. Dopo il gol del vantaggio di David Rozehnal all'1', Michal Pospíšil ha raddoppiato a 7' dalla fine, ma Andrea Pirlo ha trasformato un rigore all'86' e Massimo Maccarone ha pareggiato al 4' di recupero, portando la gara ai supplementari. I cechi, però, hanno vinto con un golden gol di Pospíšil al 99' e si sono poi aggiudicati anche la finale.

• Nel 2000, una doppietta di Pirlo ha regalato la coppa all'Italia a spese della Repubblica Ceca. Il centrocampista ha trasformato un rigore al 42' e, dopo il pareggio di Tomáš Došek al 51', ha raddoppiato a 9' dalla fine, suggellando il trionfo a Bratislava.

• L'Italia ha eliminato la Cecoslovacchia ai quarti di finale del 1992 e del 1994 (giocati in due partite, con tre vittorie su quattro) e ha vinto il titolo in entrambe le occasioni. Le squadre hanno inoltre vinto 2-1 le rispettive gare casalinghe nelle qualificazioni per l'edizione 1984. Ancora una volta, però, l'Italia ha avuto la meglio, arrivando prima nel girone qualificatorio e arrendendosi all'Inghilterra in semifinale.

Statistiche

Repubblica Ceca

• La squadra di Karel Krejčí è arrivata prima nel Gruppo 4 di qualificazione con 21 punti in 10 partite, precedendo la Croazia di una lunghezza. Sconfitta una sola volta, 2-0 in casa della Scozia, ha suggellato il primo posto con un 2-0 in Grecia all'ultima giornata.

• Vincitrice del torneo nel 2002 con una squadra che comprendeva Petr Čech, Milan Baroš, Zdeněk Grygera, David Rozehnal, Jan Polák e Tomáš Hübschman (che hanno totalizzato oltre 50 presenze in nazionale maggiore), la Repubblica Ceca partecipa alla fase finale per la settima volta. Seconda classificata nel 2000, è stata eliminata nella fase a gironi del 2007 e del 2015 (da nazione ospitante), ma è arrivata in semifinale nel 2011.

• La partecipazione più recente dei cechi è stata quella del 2017 in Polonia, con l'ultimo posto nel girone dietro Italia, Germania (che avrebbe poi vinto il titolo) e Danimarca. Il 3-1 sull'Italia alla seconda giornata ha inframezzato le sconfitte contro Germania (0-2) e Danimarca (2-4).

• La Cecoslovacchia è arrivata ai quarti degli Europei Under 21 in sei occasioni ma non è mai andata oltre.

Italia

• L'Italia ha partecipato a 11 fasi finali su 13 dal 1998 ed è mancata solo nel 1998 e nel 2011. È arrivata almeno in semifinale sei volte nelle ultime 10 presenze, vincendo il torneo nel 2000 e nel 2004.

• L'Italia è stata campione d'Europa Under 21 per tre volte di seguito dal 1992 al 1996 e ha anche raggiunto la finale del 1986.

• Gli Azzurrini erano qualificati di diritto per l'edizione 2019 in quanto padroni di casa ma non hanno superato la fase a gironi, pur vincendo le ultime due partite: decisiva è stata la sconfitta per 1-0 contro la Polonia dopo la vittoria contro la Spagna e prima del 3-1 sul Belgio. Gli Azzurrini sono arrivati secondi a pari merito con Spagna e Polonia a sei punti.

• Nonostante le vittorie dell'edizione 2019, l'Italia aveva vinto solo cinque delle ultime 11 partite alla fase finale prima della prima giornata di questo torneo (P1 S5).

• Nelle qualificazioni per l'edizione 2021, Paolo Nicolato – che ha preso il posto di Luigi Di Biagio a luglio 2019 – ha portato gli Azzurrini al primo posto nel Gruppo 1 con 25 punti in 10 partite (V8 P1 S1) e quattro lunghezze di vantaggio sull'Islanda. L'unica sconfitta è stata il 3-0 in Svezia dell'8 settembre 2020. Gli azzurrini hanno vinto le ultime quattro partite, segnando quattro gol contro Lussemburgo (4-0) e Svezia (4-1) nelle ultime due.

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato insieme:

Michal Sadílek e Gianluca Scamacca (PSV Eindhoven 2016/17)

• Il 10 dicembre 2020, Sandro Tonali e Lorenzo Colombo sono partiti titolari nella gara vinta dall'AC Milan in casa dello Sparta Praha (1-0) nella fase a gironi di UEFA Europa League. I padroni di casa si sono visti espellere Dominik Plechatý al 77'. Martin Vitìk e Adam Karabec sono partiti titolari per lo Sparta mentre Ladislav Krejčí è entrato nell'intervallo al posto di Karabec; Mattia Gabbia è rimasto in panchina per i Rossoneri.

• Il 29 ottobre, Plechatý e Karabec erano entrati dalla panchina nella gara persa dallo Sparta a Milano per 3-0. Tonali è partito titolare per il Milan.

• Sadílek ha esordito in prima squadra con il PSV Eindhoven come sostituto nel secondo tempo nel pareggio per 1-1 nella fase a gironi di UEFA Champions League contro l'Inter l'11 dicembre 2018.