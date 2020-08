Finale EURO Under 21: Spagna - Germania

La finale si disputa allo Stadio Friuli di Udine

La Germania ha battuto 1-0 la Spagna nella finale 2017

Spagna finalista in quattro delle ultime cinque edizioni

La Germania ha eliminato la Romania, la Spagna ha piegato la Francia

Mahmoud Dahoud e Jonathan Tah dovrebbero partire titolari ©Sportsfile

Probabili formazioni

Spagna: Sivera; Martín Aguirregabiria, Vallejo, Jorge Meré, Junior Firpo; Marc Roca, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Germania: Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; M. Eggestein, Dahoud, Neuhaus; Amiri, Waldschmidt, Öztunali

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Richter (non specificato)

Le dichiarazioni

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "Siamo dove volevamo essere. Siamo in un grande stadio e tutto dipenderà da noi. Nelle ultime tre settimane abbiamo dato il massimo per arrivare qui. Proveremo a goderci il momento e ci auguriamo di vincere. La speranza è che faccia meno caldo rispetto all'ultima partita, ma dobbiamo concentrarci su ciò che dipende da noi. Il fatto di avere in squadra giocatori che hanno disputato la finale di due anni fa è positivo per noi, l'esperienza nel calcio è molto importante".

Dani Ceballos, centrocampista Spagna: "Nelle ultime gare potrebbe essere emerso qualche dubbio sulla squadra, ma noi siamo ben consapevoli dell'importanza di questo torneo fin dal primo giorno. Vogliamo che tutti quelli che ci hanno sostenuto tornino a casa felici".

Stefan Kuntz, Ct Germania: "Giocheremo lo stesso giorno di due anni fa, ma le squadre sono profondamente diverse. La Spagna è una squadra di grande talento; ama il possesso palla e a centrocampo è molto forte. HO visto la partita vinta dall'Italia contro la Spagna, ma i nostri giocatori hanno caratteristiche diverse rispetto agli italiani. Abbiamo il nostro piano-partita e proveremo a sorprendere la Spagna come accaduto due anni fa".

Lukas Klostermann, difensore Germania: "Arrivare così lontano in un torneo senza vincere sarebbe durissima. Speriamo che il duro lavoro svolto negli ultimi due anni venga ricompensato".

La Germania festeggia la qualificazione in finale ©Sportsfile

Il cammino verso la finale

Spagna: prima classificata Gruppo A

Prima giornata: Italia - Spagna 3-1

Seconda giornata: Spagna - Belgio 2-1

Terza giornata: Spagna - Polonia 5-0

Semifinale: Spagna - Francia 4-1

Germania: prima classificata Gruppo B

Prima giornata: Germania - Danimarca 3-1

Seconda giornata: Germania - Serbia 6-1

Terza giornata: Austria - Germania 1-1

Semifinale: Germania - Romania 4-2

Statistiche prepartita

La Spagna esulta durante la semifinale contro la Francia ©Sportsfile

Spagna

La Spagna ha vinto il torneo quattro volte, la più recente delle quali nel 2013. Un quinto trionfo la porterebbe a pari merito con l'Italia a cinque titoli.

La Spagna ha perso la finale del 2017 contro la Germania per 1-0 a Cracovia .

Germania