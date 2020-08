Anteprima semifinale EURO Under 21: Spagna - Francia

Moussa Dembélé in dubbio per la Francia

La Spagna ha raggiunto tre delle ultime quattro finali Under 21

La Francia non partecipava al torneo dal 2006, quando è arrivata in semifinale

Chi vince affronterà la vincente tra Germania e Romania in finale domenica

Profilo semifinaliste

IL PREPARTITA IN DIRETTA

Probabili formazioni

Spagna: Unai Simón; Martín Aguirregabiria, Vallejo, Jorge Meré, Aarón Martín; Marc Roca, Fabián Ruiz; Fornals, Ceballos, Dani Olmo; Mayoral

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Oyarzabal (caviglia)

Francia: Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, M. Sarr; Aouar, Tousart, Reine-Adélaïde; Thuram, Mateta, Ikoné

Indisponibili: Bamba (caviglia)

In dubbio: Dembélé (caviglia)

Il commento dei Ct

Luis de la Fuente, Spagna: Non farò cambi dovuti al clima - saranno per dare più energia alla squadra o per motivi tattici. E' tosta per tutti – è stata una stagione lunga, con giocatori che hanno giocato più di 50 partite con i club. Ma ci sono anche ragazzi che hanno giocato meno e sono più freschi.

La possibilità di giocare in un torneo così fa sì che chiunque riesca a superare gli ostacoli dovuti alla fatica. Tutti i giocatori stanno bene, e ogni scelta sarà difficile.

Sappiamo quanto è forte la Francia. Sono forti fisicamente, con giocatori rapidi e veloci nelle transizioni e nei contropiedi. Abbiamo due modi di giocari completamente diversi, e questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Cercheremo di dominare come contro la Polonia.

Sylvain Ripoll, Francia: Non abbiamo paura ma rispettiamo la Spagna. Era una delle favorite per la vittoria sin dall'inizio. L'abbiamo affrontati a novembre pareggiando una gara molto equilibrata. Dovremo trovare il giusto equilibrio, quando affronti una squadra votata all'attacco devi difenderti in avanti.

Voglio una squadra ambiziosa e che scenda in campo con tanta voglia. Non sempre si riesce a giocare la partita che si vuole, dipende anche dagli avversari, per questo servirà equilibrio. L'aspetto psicologico conterà più di tutto. Devi cercare di giocare il tuo calcio senza paure. Spero di fare le scelte giuste

[Moussa] Dembélé sta molto meglio dopo 48 ore di terapie, abbiamo cercato di recuperarlo velocemente. L'allenmento di oggi sarà decisivo.

Il cammino verso le semifinali

Spagna: prima classificata Gruppo A

Prima giornata: Italia - Spagna 3-1

Seconda giornata: Spagna - Belgio 2-1

Terza giornata: Spagna - Polonia 5-0

Francia: seconda classificata Gruppo C

Prima giornata: Inghilterra - Francia 1-2

Seconda giornata: Francia - Croazia 1-0

Terza giornata: Francia - Romania 0-0

Sfida principale

Dani Ceballos contro Houssem Aouar: dopo aver guardato il pareggio contro la Romania dalla panchina, Aouar dovrebbe partire titolare contro la Spagna, in una gara che sarà probabilmente decisa a metà campo. Il giocatore del Real Madrid è in forma e detta i tempi in attacco nel suo ruolo di No10. Aouar (Lione) dovrebbe fare altrettanto per la Francia.

Lo sapevi?

Spagna: Ceballos, autore di due gol e due assist nel torneo in Italia, è stato votato miglior giocatore dell'edizione 2017, quando la Spagna è arrivata seconda.

Francia: l'undici di Ripoll ha subito un solo gol del torneo, almeno due in meno di qualsiasi altra nazione.

Dove guardarla

