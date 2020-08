Storia della partita: Italia - Spagna

Le due squadre più vincenti nella storia dei Campionati Europei UEFA Under 21 si affronteranno nella gara di apertura della fase finale del 2019 quando l'Italia si troverà di fronte la Spagna a Bologna.

• I padroni di casa dell'Italia hanno vinto cinque volte la competizione - l'ultima volta nel 2004 - mentre la Spagna ha trionfato quattro volte raggiungendo la finale in tre delle ultime quattro edizioni. Gli spagnoli hanno vinto l'ultima volta nel 2013 a spese proprio degli Azzurrini.

• La Spagna ha vinto gli ultimi due incroci in partite ufficiali, battendo l'Italia nella finale del 2013 e nella semifinale del 2017.

Precedenti

• Questa sarà la decima sfida tra le due squadre nei Campionati Europei U21. La Spagna ha vinto quattro volte contro le tre dell'Italia; in questi nove incroci gli spagnoli hanno realizzato 14 reti, due in più dell'Italia.

• Nella semifinale del 2017, una tripletta di Saúl Ñíguez ha permesso alla Spagna di vincere 3-1 a Cracovia, col gol della bandiera degli italiani messa a segno da Federico Bernardeschi. La Spagna ha poi perso 1-0 in finale contro la Germania.

• In quella gara, Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa sono partiti titolari mentre Manuel Locatelli è entrato a partita in corso. Per la Spagna, Dani Ceballos, Jesús Vallejo e Jorge Meré erano nell'11 iniziale mentre Mikel Merino, Borja Mayoral e Carlos Soler sono rimasti in panchina per l'intera gara.

• La Spagna si è imposta 4-2 sull'Italia nella finale del 2013 a Gerusalemme. Thiago Alcántara ha segnato tre gol e Isco uno su rigore mentre per l'Italia sono andati in gol Ciro Immobile e Fabio Borini.

• Quella è stata la terza finale U21 tra le due nazioni. La Spagna ha vinto il doppio confronto della finale per 3-0 ai rigori dopo un pareggio complessivo per 3-3 mentre dieci anni dopo l'Italia si è riscattata vincendo 4-2 ai rigori a Barcellona dopo l'1-1 firmato da Francesco Totti e Raúl González.

• Merino, Mayoral e Meré hanno segnato nell'amichevole vinta 3-0 dalla Spagna sull'Italia il 1° settembre 2017. Mayoral era andato in gol anche in una vittoria per 2-1 di marzo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Anteprima sulla squadra dell'Italia

Statistiche

Italia

• L'Italia si è qualificata in dieci fasi finali su 12 dal 1998. Gli Azzurrini hanno raggiunto la semifinale o la finale in sei delle ultime nove partecipazioni, sollevando il trofeo nel 2000 e 2004.

• L'Italia ha vinto tre edizioni consecutive dal 1992 al 1996 e ha raggiunto la finale nel 1986.

• Nelle fasi finali tuttavia gli Azzurrini hanno vinto solo tre delle ultime otto gare (P1 S4).

• L'Italia ha giocato 17 amichevoli dal 1° settembre 2017 (V7 P4 S6) e non vince dal 2-0 sulla Tunisia dell'ottobre 2018 (P2 S2) - unico successo nelle ultime sei partite.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il punto sulla Spagna

Spagna

• Per la Spagna è la settima presenza nelle fasi finali U21 dal 1998 e la quinta nelle ultime sei edizioni della competizione. Gli spagnoli non hanno superato il girone una sola volta nelle sei precedenti partecipazioni - ovvero nel 2009 - e hanno raggiunto la finale nelle ultime tre, sollevando il trofeo nel 2011 e 2013.

• La Spagna ha vinto anche nel 1986, ed è stata vice campione nel 1984 e 1996.

• Questa volta la Spagna si è qualificata arrivando prima nel Gruppo 2. Gli spagnoli hanno vinto nove delle dieci gare di qualificazione segnando 31 gol e subendone dieci.

• La sconfitta con la Germania nella finale del 2017 ha interrotto la striscia di imbattibilità di dieci gare in partite ufficiali a livello U21 (V7 P3). Nelle ultime 21 partite in Campionati Europei U21, gli spagnoli hanno perso solo due volte (V16 P3); l'altra sconfitta invece è stata in casa contro l'Irlanda del Nord in una partita delle qualificazioni giocata l'11 settembre 2018 (1-2).

• Nelle fasi finali, la Spagna ha vinto le ultime otto partite dei gironi e non perde una gara della fase a gironi dal 2-0 con l'Inghilterra del 18 giugno 2009.

• Il Ct Luis De la Fuente, che ha preso il posto di Albert Celades nel luglio 2018, ha condotto la Spagna alla vittoria dei Campionati Europei UEFA Under 19 del 2015 in Grecia, con una squadra nella quale giocavano Antonio Sivera, Unai Simón, Jorge Meré, Mikel Merino, Alfonso Pedraza, Dani Ceballos e Borja Mayoral.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Come sono state vinte le finali U21 del 1996-2017

Collegamenti e curiosità

• Il Ct dell'Italia, Luigi Di Biagio, ha affrontato due volte la Spagna in amichevole da giocatore - un 2-2 a Salerno nel 1998 e una sconfitta per 2-0 a Barcellona due anni dopo.

• Hanno giocato in Italia:

Fabián Ruiz (Napoli 2018–)

• Hanno giocato insieme:

Fabián Ruiz e Alex Meret, (Napoli)

• Rafa Mir è andato in gol nelle ultime quattro partite di qualificazione della Spagna.

• Quattro dei convocati dell'Italia U21 hanno rappresentato la Nazionale maggiore nelle due vittorie nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, contro la Grecia ad Atene (3-0) e contro la Bosnia ed Erzegovina a Torino (2-1). Nicolò Barella ha giocato 90 minuti in entrambe le sfide, segnando il primo gol contro la Grecia, in una gara che ha visto Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini entrare dalla panchina. Gianluca Mancini è partito dall'inizio contro la Bosnia ed Erzegovina, con Chiesa che è subentrato.

• Fabián Ruiz è entrato dalla panchina nella vittoria per 4-1 della Spagna in casa delle Isole Faroe nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, partendo dall'inizio contro la Svezia nella vittoria per 3-0 di Madrid. Mikel Oyarzabal è entrato dalla panchina contro la Svezia, segnando il suo primo gol per la Nazionale maggiore.