In vendita i biglietti della Coppa Intercontinentale Under 20: Real Madrid - Santiago Wanderers

I tifosi potranno assistere alla celebre sfida tra campioni continentali per la Coppa Intercontinentale Under 20 2026 in uno degli stadi più iconici al mondo, con biglietti a partire da soli 15 euro, ora in vendita.

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Sabato 19 settembre alle 12:30 CET, il Santiago Bernabéu di Madrid ospiterà la sfida tra il Real Madrid, campione della UEFA Youth League 2025/26, e cileni del Santiago Wanderers, vincitori della CONMEBOL Libertadores Sub-20 2026.

I biglietti hanno un prezzo compreso tra 15 e 24 euro, e offrono ai tifosi la possibilità di assistere alla sfida inedita tra i campioni giovanili d'Europa e del Sud America per la conquista del titolo mondiale nella casa del Real Madrid.

La Coppa Intercontinentale Under 20 si è rapidamente affermata come uno degli appuntamenti più prestigiosi del calcio giovanile ed è già stata ospitata da alcuni degli stadi più celebri del mondo. Le precedenti edizioni si sono disputate al Maracanã di Rio de Janeiro, alla Bombonera di Buenos Aires e all'Estadio Centenario di Montevideo.

La sfida dello scorso anno tra Flamengo e Barcelona ha fatto registrare il record di spettatori della competizione, con 45.656 persone sugli spalti del Maracanã, un dato che potrebbe essere superato quest'anno al Santiago Bernabéu.

L'ex vincitore del Pallone d'Oro ed ex giocatore del Real Madrid, Luís Figo, che conosce molto bene lo stadio, ha invitato i tifosi a cogliere al volo questa opportunità: "Vedere una finale al Santiago Bernabéu a soli 15 euro è un'opportunità incredibile per gli appassionati di calcio. È sempre stato uno stadio speciale, teatro di innumerevoli partite storiche e momenti indimenticabili. Questa sarà un'altra occasione memorabile, quindi invito tutti a venire e a godersi l'atmosfera unica del Bernabéu".

La Coppa Intercontinentale Under 20 rientra nell'ambito della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e riunisce i campioni giovanili per club d'Europa e Sud America, offrendo una vetrina ai più brillanti talenti emergenti del calcio mondiale.

I biglietti sono già disponibili, con prezzi da 15 a 24 euro tramite questo link.

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Precedenti Coppe Intercontinentali Under 20

2025: Flamengo (Brasile) - Barcelona (Spagna) 2-2 (6-5 rig.)

Maracanã, Rio de Janeiro, Brasile

Pubblico: 45.656

2024: Flamengo (Brasile) - Olympiacos (Grecia) 2-1

Maracanã, Rio de Janeiro, Brasile﻿

Pubblico: 31.237

2023: Boca Juniors (Argentina) - AZ Alkmaar (Paesi Bassi) 1-1 (4-1 rig.)

Estadio Alberto J. Armando 'La Bombonera', Buenos Aires,

Argentina

Pubblico: 37.386

2022: Peñarol (Uruguay) - Benfica (Portogallo) 0-1

Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Pubblico: 40.579