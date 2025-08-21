Flamengo - Barcelona: anteprima Coppa Intercontinentale Under 20, 2025: dove guardarla, orario, giocatori chiave

Il Flamengo affronterà il Barcelona al Maracanã di Rio de Janeiro (in Brasile) sabato 23 agosto nella Coppa Intercontinentale Under 20 del 2025.

La partita in breve Quando: sabato 23 agosto, 21:30 CET (16:30 ora locale)

Dove: Maracanã, ﻿Rio de Janeiro, Brasile

Cosa: Coppa Intercontinentale Under 20 del 2025

Highlights 2024: Flamengo - Olympiacos 2-1 ﻿

Cosa devo sapere?

Giunta alla sua quarta edizione, la Coppa Intercontinentale U20 è uno dei tanti eventi nati dalla collaborazione tra UEFA e CONMEBOL. La prima edizione del 2022 è stata vinta dal Benfica, campione in carica della UEFA Youth League, contro il Peñarol all'Estadio Centenario di Montevideo, mentre nel 2023 la vittoria è andata al Boca Juniors, vincitore della Copa Libertadores Sub-20, che ha battuto l'AZ Alkmaar ai rigori alla Bombonera di Buenos Aires.

L'anno scorso il Flamengo ha ospitato l'evento al Maracanã e ha battuto l'Olympiacos per 2-1 davanti a 30.000 spettatori. I brasiliani si sono qualificati nuovamente per la competizione dopo aver conquistato la Copa Libertadores Sub-20 a marzo in Paraguay, sconfiggendo i rivali brasiliani del Palmeiras ai rigori per 3-2 dopo un pareggio per 1-1, diventando così i primi due volte campioni della competizione, un risultato che ora sperano di emulare nella competizione intercontinentale.

Il cammino del Flamengo nella Copa Libertadores Sub-20 del 2025 Primo posto Gruppo A: 6-1 contro Olimpia (San Lorenzo), 3-1 contro Danubio (Ypané), 0-0 contro O'Higgins (Ypané)

Semifinale: 1-0 contro Danubio (San Lorenzo)

Finale: 1-1, 3-2dcr contro Palmeiras (Asunción)

Felipe Teresa è uno dei nove giocatori che hanno disputato la partita contro l'Olympiacos lo scorso anno e che sono stati nuovamente convocati. Shola Ogundana, Daniel Sales, João Victor, João Alves, Guilherme Gomes, Matheus Gonçalves e Iago hanno tutti giocato da titolari nel 2024, mentre De Mata, come Felipe Teresa, è entrato dalla panchina.

L'attaccante Shola Ogundana è stato nominato miglior giocatore della Libertadores 2025 e vanta un'esperienza in prima squadra con il Flamengo, così come Matheus Gonçalves (che ha collezionato più di 30 presenze, compresa la Copa Libertadores), Daniel Sales, Iago, João Victor, Felipe Teresa e Guilherme, autore del rigore vincente contro il Palmeiras e del gol al suo esordio in prima squadra a novembre. Tuttavia, Filipe Luís (che ha allenato il Flamengo in questa partita lo scorso anno prima di essere promosso alla guida della prima squadra) ha deciso di mantenere un altro dei giocatori della formazione del 2024, Wallace Yan, nella rosa della prima squadra.

Copa Libertadores Sub-20 CONMEBOL: Flamengo - Palmeiras 1-1 (3-2 dcr)

Il Barcelona è al suo esordio nella Coppa Intercontinentale U20 dopo essere diventato il primo club a vincere tre volte la UEFA Youth League (2013/14, 2017/18, 2025/25) grazie al successo di aprile contro il Trabzonspor per 4-1 a Nyon.

Gli spagnoli si erano classificati quarti nella nuova fase campionato, riprendendosi dalla sconfitta all'esordio contro il Monaco con cinque vittorie consecutive, poi hanno battuto il GNK Dinamo ai rigori e hanno prevalso in trasferta contro l'Aston Villa e lo Stuttgart, raggiungendo così la fase finale di Nyon. In semifinale è bastato un rigore di Juan Hernández nei primi minuti per battere l'AZ Alkmaar per 1-0, prima di travolgere il Trabzonspor in finale nonostante un festoso e rumoroso pubblico presente per il club turco.

Il cammino del Barcelona nella UEFA Youth League 2024/25 Quarto posto fase campionato: 3-4 trasferta contro Monaco, 4-2 casa contro Young Boys, 3-1 c contro Bayern München, 2-1 t contro Crvena Zvezda, 2-0 c contro Brest, 3-2 t contro Borussia Dortmund

Sedicesimi di finale: 2-2, 5-3dcr c contro GNK Dinamo

Ottavi di finale: 3-1 t contro Aston Villa

Quarti di finale: 2-1 t contro Stuttgart

Semifinale: 1-0 campo neutro contro AZ Alkmaar (Nyon)

Finale: 4-1 cn contro Trabzonspor (Nyon)

Il vincitore della UEFA Champions League, Juliano Belletti, ha guidato i giovani catalani al trionfo prima di essere promosso alla guida del Barcellona Atlètic, ma sabato tornerà sulla panchina della sua ex squadra nella sua terra natale, il Brasile. L'unità di analisi della UEFA ha elogiato il gioco sia in fase di possesso che non del Barcelona, che grazie alla sua tecnica e ai suoi fraseggi è stato letale per gli avversari.

Tuttavia, cinque dei titolari del Barcelona contro il Trabzonspor, tra cui gli autori di tre dei quattro gol, non saranno presenti a Rio de Janeiro. Ibrahim Diarra, autore di due gol contro il Trabzonspor, è infortunato, mentre il capitano Hugo Alba, anche lui a segno a Nyon, il difensore Eman Kospo e l'ala Arnau Pradas hanno tutti lasciato il Barcellona in estate, mentre il portiere Áron Yaakobishvili è in prestito.

Finale UEFA Youth League 2025: Trabzonspor - Barcelona 1-4 ﻿

Ci saranno supplementari?

Questa partita si giocherà su 90 minuti. Non ci saranno tempi supplementari, quindi se il risultato sarà in parità alla fine dei tempi regolamentari, si passerà direttamente ai calci di rigore. Ogni squadra potrà utilizzare cinque dei dodici sostituti a sua disposizione.