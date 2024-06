L'Olympiacos affronta il Flamengo al Maracanã nella Coppa Intercontinentale Under 20

La terza Coppa Intercontinentale Under 20 si giocherà sabato 24 agosto, con l'Olympiacos, campione della UEFA Youth League 2024, che affronterà il Flamengo, vincitore della CONMEBOL Copa Libertadores Under 20, allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, in Brasile.

Il Benfica ha vinto la prima edizione nel 2022, con il Luís Semedo che ha segnato l'unico gol nella sfida contro la squadra uruguaiana del Peñarol a Montevideo. Il Boca Juniors ha portato il trofeo in Sudamerica nel 2023, grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l'AZ Alkmaar a Buenos Aires.

Highlights: Boca Juniors - AZ Alkmaar 1-1 (4-1 rig.)

La Coppa Intercontinentale Under 20 fa parte della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende il calcio femminile, il futsal e i campionati giovanili, lo scambio di arbitri, programmi di formazione tecnica e la Finalissima, che contrappone i campioni e le campionesse dei Campionati Europei EUFA contro i campioni della Copa América.