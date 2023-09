Boca Juniors - AZ Alkmaar, anteprima Coppa Intercontinentale Under-20 2023: dove guardarla, orario e cammino qualificazione

Sabato 9 settembre, il Boca Juniors affronterà l'AZ Alkmaar allo Stadio Alberto J. Armando di Buenos Aires ('La Bombonera') nella Coppa Intercontinentale Under 20 2023.

In breve Quando: sabato 9 settembre, 21:00 CET (16:00 ora locale)

Dove: Estadio Alberto J. Armando ('La Bombonera'), Buenos Aires, Argentina

Cosa: Coppa Intercontinentale Under 20 2023

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Cosa devi sapere?

Questa è la seconda Coppa Intercontinentale Under 20, uno degli eventi inaugurati nell'ambito della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL. L'anno scorso, il Benfica (vincitore della UEFA Youth League 2021/22) ha battuto 1-0 gli uruguaiani del Peñarol (vincitori della Coppa Libertadores Under 20 2022) al famoso Estádio Centenario di Montevideo davanti a 40.579 tifosi.

Questa volta, un altro grande pubblico è pronto a tifare per il Boca Juniors (vincitore della Coppa Libertadores Under 20 2023 in Cile a luglio) contro l'AZ Alkmaar (vincitore della UEFA Youth League a Ginevra ad aprile). Entrambe le squadre hanno vinto queste competizioni per la prima volta, anche se il Boca Juniors ha collezionato molti titoli internazionali a livello maggiore: vanta infatti tre Coppe Intercontinentali (record ex equo).

Tutti i gol del Boca Juniors in Coppa Libertadores U20 2023

Il cammino del Boca Juniors in Coppa Libertadores Under 20 2023 Fase a gironi: V1-0 contro Defensor Sporting (Coquinho), V1-0 contro Huachiapto (La Serena), P2-2 contro Palmeiras (Coquinho)

Semifinali: V1-0 contro Peñarol (La Serena)

Finale: V2-0 contro Independiente del Valle (La Serena)

L'AZ, però, non si lascerà intimidire, avendo battuto l'Hajduk Split per 5-0 nella finale di UEFA Youth League a Ginevra davanti a un pubblico quasi interamente croato.

Highlights finale Youth League: AZ Alkmaar - Hajduk Split 5-0

Il cammino dell'AZ Alkmaar in UEFA Youth League 2022/23 Primo turno percorso Campioni nazionali: V6-1 tot. contro Shamrock Rovers (V5-0c, P1-1t)

Secondo turno percorso Campioni nazionali: V3-3tot., 4-3dcr contro Crvena zvezda (P2-2c, P1-1t)

Spareggi: V5-0 contro Eintracht Frankfurt (c)

Ottavi di finale: V3-0 contro Barcellona (t)

Quarti di finale: V4-0 contro Real Madrid (c)

Semifinali: V2-2, 4-3dcr contro Sporting CP (Ginevra)

Finale: V5-0 contro Hajduk Spalato (Ginevra)

Ci sono i tempi supplementari?

Questa gara unica si giocherà nell'arco di 90 minuti. Non sono previsti i tempi supplementari: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai rigori. Ogni squadra può effettuare cinque sostituzioni.

Highlights: la vittoria del Boca in finale di Coppa Libertadores Under 20