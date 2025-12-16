UEFA.com funziona meglio su altri browser
Il turno 1 di EURO Under 19 2026/27 inizia il 15 marzo

martedì 16 dicembre 2025

Il nuovo format di qualificazione a tre turni inizierà col primo turno che darà il via al cammino verso Cechia '27.

Le qualificazioni a EURO Under 19 avranno un nuovo format a partire dal 2026/27
Il turno 1 di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 19 in Cechia inizia il 15 marzo e darà il via al nuovo format della competizione.

A partire da questa edizione, le qualificazioni si svolgeranno in tre turni. Il primo turno, che si disputerà in primavera, inizierà con le leghe stabilite dal turno 2 di EURO U17 delle due stagioni precedenti e determinerà le promozioni e le retrocessioni in vista del turno 2 in autunno, seguito dal turno 3 nella primavera successiva, che determinerà le sette squadre che si uniranno alla squadra ospitante nella fase finale estiva.

Le leghe del turno 1 2026/27 sono state decise dal turno 2 di EURO U17 2024/25. La Cechia parteciperà ai primi due turni anche se la sua qualificazione alla fase finale è garantita in quanto nazione ospitante.

Gironi turno 1 EURO Under 19 2026/27

Lega A

• Tutte le squadre classificate al primo, secondo e terzo posto nella Lega A rimangono nella Lega A per il turno 2. Tutte le squadre classificate al quarto posto nella Lega A retrocedono nella Lega B per il turno 2.

Gruppo A1 (25–31 marzo): Belgio (nazione ospitante), Slovenia, Svezia, Cipro

Gruppo A2 (25–31 marzo): Italia, Repubblica d'Irlanda, Polonia, Scozia (nazione ospitante)

Gruppo A3 (25–31 marzo): Czechia (nazione ospitante della fase finale), Finlandia (nazione ospitante), Ucraina, Estonia

Gruppo A4 (25–31 marzo): Germania, Austria (nazione ospitante), Israele, Bosnia-Erzegovina

Gruppo A5 (25–31 marzo): Inghilterra, Croazia (nazione ospitante), Spagna, Bulgaria

Gruppo A6 (3–6 giugno): Portogallo, Serbia, Grecia (nazione ospitante), Kazakistan

Gruppo A7 (25–31 marzo): Francia, Svizzera (nazione ospitante), Ungheria, Galles

Lega B

• Tutte le vincitrici dei gironi della Lega B vengono promosse alla Lega A per il turno 2. Tutte le squadre classificate al secondo, terzo e quarto posto nella Lega B rimangono nella Lega B per il turno 2.

Gruppo B1 (25–31 marzo): Danimarca, Romania (nazione ospitante), Andorra, Liechtenstein

Gruppo B2 (24–30 marzo): Turchia (nazione ospitante), Kosovo, Armenia, Gibilterra

Gruppo B3 (15–21 marzo): Slovacchia, Bielorussia, Lettonia, San Marino (nazione ospitante)

Gruppo B4 (25–31 marzo): Norvegia, Albania (nazione ospitante), Lussemburgo, Malta

Gruppo B5 (25–31 marzo): Paesi Bassi (nazione ospitante), Isole Faroe, Macedonia del Nord, Moldavia

Gruppo B6 (25–31 marzo): Irlanda del Nord, Lituania (nazione ospitante), Azerbaigian

Gruppo B7 (3–9 giugno): Islanda, Montenegro, Georgia (nazione ospitante)

