Il turno 1 di EURO Under 19 2026/27 inizia il 15 marzo
martedì 16 dicembre 2025
Il nuovo format di qualificazione a tre turni inizierà col primo turno che darà il via al cammino verso Cechia '27.
Il turno 1 di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 19 in Cechia inizia il 15 marzo e darà il via al nuovo format della competizione.
A partire da questa edizione, le qualificazioni si svolgeranno in tre turni. Il primo turno, che si disputerà in primavera, inizierà con le leghe stabilite dal turno 2 di EURO U17 delle due stagioni precedenti e determinerà le promozioni e le retrocessioni in vista del turno 2 in autunno, seguito dal turno 3 nella primavera successiva, che determinerà le sette squadre che si uniranno alla squadra ospitante nella fase finale estiva.
Le leghe del turno 1 2026/27 sono state decise dal turno 2 di EURO U17 2024/25. La Cechia parteciperà ai primi due turni anche se la sua qualificazione alla fase finale è garantita in quanto nazione ospitante.
Gironi turno 1 EURO Under 19 2026/27
Lega A
• Tutte le squadre classificate al primo, secondo e terzo posto nella Lega A rimangono nella Lega A per il turno 2. Tutte le squadre classificate al quarto posto nella Lega A retrocedono nella Lega B per il turno 2.
Gruppo A1 (25–31 marzo): Belgio (nazione ospitante), Slovenia, Svezia, Cipro
Gruppo A2 (25–31 marzo): Italia, Repubblica d'Irlanda, Polonia, Scozia (nazione ospitante)
Gruppo A3 (25–31 marzo): Czechia (nazione ospitante della fase finale), Finlandia (nazione ospitante), Ucraina, Estonia
Gruppo A4 (25–31 marzo): Germania, Austria (nazione ospitante), Israele, Bosnia-Erzegovina
Gruppo A5 (25–31 marzo): Inghilterra, Croazia (nazione ospitante), Spagna, Bulgaria
Gruppo A6 (3–6 giugno): Portogallo, Serbia, Grecia (nazione ospitante), Kazakistan
Gruppo A7 (25–31 marzo): Francia, Svizzera (nazione ospitante), Ungheria, Galles
Lega B
• Tutte le vincitrici dei gironi della Lega B vengono promosse alla Lega A per il turno 2. Tutte le squadre classificate al secondo, terzo e quarto posto nella Lega B rimangono nella Lega B per il turno 2.
Gruppo B1 (25–31 marzo): Danimarca, Romania (nazione ospitante), Andorra, Liechtenstein
Gruppo B2 (24–30 marzo): Turchia (nazione ospitante), Kosovo, Armenia, Gibilterra
Gruppo B3 (15–21 marzo): Slovacchia, Bielorussia, Lettonia, San Marino (nazione ospitante)
Gruppo B4 (25–31 marzo): Norvegia, Albania (nazione ospitante), Lussemburgo, Malta
Gruppo B5 (25–31 marzo): Paesi Bassi (nazione ospitante), Isole Faroe, Macedonia del Nord, Moldavia
Gruppo B6 (25–31 marzo): Irlanda del Nord, Lituania (nazione ospitante), Azerbaigian
Gruppo B7 (3–9 giugno): Islanda, Montenegro, Georgia (nazione ospitante)