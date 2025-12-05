Sorteggio turno 1 UEFA EURO Under 19 2026/27
venerdì 5 dicembre 2025
Il sorteggio di mercoledì 10 dicembre alle ore 09:00 CET, definirà i gironi di entrambe le leghe del nuovo format della competizione.
Mercoledì 10 dicembre alle ore 09:00 CET avrà luogo il sorteggio del turno 1 di qualificazione dei Campionati Europei UEFA Under 19 2026/27. Il sorteggio determinerà la composizione dei gironi di entrambe le leghe del nuovo format della competizione.
La procedura completa del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.