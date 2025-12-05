UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Sorteggio turno 1 UEFA EURO Under 19 2026/27

venerdì 5 dicembre 2025

Il sorteggio di mercoledì 10 dicembre alle ore 09:00 CET, definirà i gironi di entrambe le leghe del nuovo format della competizione.

Sorteggio turno 1 UEFA EURO Under 19 2026/27
UEFA via Getty Images

Mercoledì 10 dicembre alle ore 09:00 CET avrà luogo il sorteggio del turno 1 di qualificazione dei Campionati Europei UEFA Under 19 2026/27. Il sorteggio determinerà la composizione dei gironi di entrambe le leghe del nuovo format della competizione.

La procedura completa del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 5 dicembre 2025