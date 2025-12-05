Sorteggio primo turno UEFA EURO Under 19 2026/27

Mercoledì 10 dicembre alle ore 09:00 CET avrà luogo il sorteggio del primo turno di qualificazione del Campionato Europeo UEFA Under 19 2026/27. Il sorteggio determinerà la composizione dei gironi di entrambe le leghe secondo il nuovo format della competizione.

In linea di principio, i gironi si disputeranno dal 23 al 31 marzo 2026, decidendo le promozioni e le retrocessioni prima del secondo turno in autunno. Questo sarà seguito dal terzo turno la primavera successiva e dalla fase finale in Cechia nell'estate 2027.

SISTEMA DI GARA

Al primo turno partecipano 54 squadre compresa la Cechia, che ospiterà la fase finale. Le squadre saranno suddivise in due leghe come segue:

a. Lega A: sette gironi da quattro squadre (Gruppi da A1 a A7)

b. Lega B: cinque gironi da quattro squadre (Gruppi da B1 a B5) e due da tre squadre (Gruppi B6 e B7)

CLASSIFICA DELLE LEGHE E GENERALE

I risultati del secondo turno del Campionato Under 17 2024/25, comprese le promozioni e le retrocessioni, determinano la lista di accesso per il primo turno del Campionato Under 19 2026/27.

a. Tutte le squadre del secondo turno classificate al primo, secondo e terzo posto in Lega A al Campionato Under 17 2024/25 rimangono in Lega A per il primo turno del Campionato Under 19 2026/27.

b. Tutte le quarte classificate della Lega A al Campionato Under 17 2024/25 retrocedono in Lega B per il primo turno del Campionato Under 19 2026/27.

c. Tutte le vincitrici dei gironi della Lega B del secondo turno del Campionato Under 17 2024/25 sono promosse in Lega A per il primo turno del Campionato Under 19 2026/27.

d. Tutte le squadre classificate al secondo, terzo e quarto posto al secondo turno nella League B del secondo turno del Campionato Under 17 2024/25 rimangono in Lega B per il primo turno del Campionato Under 19 2026/27.

Le federazioni sono assegnate alle varie fasce in base a questa lista di accesso.

CONDIZIONI DI SORTEGGIO

Abbinamenti vietati

Considerando la composizione delle fasce, per questo sorteggio non sono previsti abbinamenti vietati tra squadre.

PROCEDURA DI SORTEGGIO

Le 28 federazioni classificate dal 1° al 28° posto giocheranno in Lega A e saranno sorteggiate in sette gironi da quattro squadre (Gruppi da A1 ad A7). Le restanti 26 federazioni giocheranno in Lega B e saranno sorteggiate in cinque gironi da quattro squadre (Gruppi da B1 a B5) e due gironi da tre squadre (Gruppi B6 e B7).

Assegnazione delle fasce

Le federazioni partecipanti saranno suddivise in quattro fasce per lega, come segue:

Lega A

Fascia 1 (dal 1° al 7° posto in classifica): Francia, Inghilterra, Portogallo, Italia, Germania, Cechia, Belgio

Fascia 2 (dall'8° al 14° posto): Repubblica d'Irlanda, Croazia, Svizzera, Austria, Slovenia, Serbia, Finlandia

Fascia 3 (dal 15° al 21° posto):Spagna, Svezia, Ucraina, Israele, Grecia, Ungheria, Polonia

Fascia 4 (dal 22° al 28° posto): Danimarca, Paesi Bassi, Turchia, Islanda, Irlanda del Nord, Slovacchia, Norvegia

Lega B

Fascia 1 (dal 29° al 35° posto): Kazakistan, Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Bulgaria, Scozia, Galles, Cipro

Fascia 2 (dal 36° al 42° posto): Bielorussia, Albania, Montenegro, Romania, Lituania, Kosovo, Isole Faroe

Fascia 3 (dal 43° al 48° posto): Andorra, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Azerbaigian, Lettonia, Georgia, Armenia

Fascia 4 (dal 50° al 54° posto): Moldavia, Malta, San Marino, Gibilterra, Liechtenstein

Procedimento

I gironi della Lega A vengono sorteggiati per primi, partendo dalla prima fascia e concludendo con la quarta. Ogni urna verrà svuotata prima di passare a quella successiva.

1. Le federazioni di prima fascia vengono sorteggiate una dopo l'altra e collocate in prima posizione nei Gruppi da A1 ad A7.

2. Le federazioni di seconda fascia vengono sorteggiate una dopo l'altra e collocate in seconda posizione nei Gruppi da A1 ad A7.

3. Le federazioni di terza fascia vengono sorteggiate una dopo l'altra e collocate in terza posizione nei Gruppi da A1 ad A7.

4. Le federazioni di quarta fascia vengono sorteggiate una dopo l'altra e collocate in quarta posizione nei Gruppi da A1 ad A7.

La stessa procedura si applica alla Lega B, con una differenza:

• Nella quarta fase di sorteggio saranno estratte solo cinque federazioni anziché sette (quarta posizione nei Gruppi da B1 a B5).

QUALIFICAZIONE PER IL SECONDO TURNO

Al termine del primo turno, le squadre avanzano come segue:

a. Tutte le squadre classificate al primo, secondo e terzo posto in Lega A rimangono in Lega A per il secondo turno.

b. Tutte le quarte classificate in Lega A retrocedono in Lega B per il secondo turno.

c. Tutte le vincitrici dei gironi della Lega B vengono promosse in Lega A per il secondo turno.

d. Tutte le squadre classificate al primo, secondo e terzo posto in Lega B rimangono in Lega B per il secondo turno.

Ogni lega è composta da sette gironi. Nessuna squadra che si è affrontata al primo turno si incontrerà di nuovo al secondo turno. Le squadre che hanno giocato in gironi da tre squadre al primo turno vengono sorteggiate in gironi da quattro squadre al secondo turno.