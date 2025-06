Anteprima finale EURO Under 19 2025: Spagna - Paesi Bassi

La vincitrice dei Campionati Europei UEFA Under 19 verrà incoronata giovedì al termine della finale che si giocherà al Giulesti Stadium di Bucarest alle 20:00 CET.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti della sfida tra Spagna e Paesi Bassi.

Il cammino perfetto delle due finaliste

La Spagna, vincitrice del Gruppo A, e i Paesi Bassi, vincitori del Gruppo B, hanno ottenuto quattro vittorie su quattro partite in questa fase finale. La Spagna è stata messa a dura prova da Danimarca e Romania nella fase a gironi, ma ne è uscita a punteggio pieno, mentre i Paesi Bassi hanno esordito con uno storico 3-0 contro la Germania prima di vincere le due gare successive con due gol di scarto.

Le ultime della finale

La Spagna in semifinale ha vinto 6-5 una partita epica contro la Germania condita da ben 11 gol, mentre i Paesi Bassi hanno battuto senza troppe difficoltà la Romania per 3-1.

Queste squadre hanno anche delle somiglianze stilistiche, come ha sottolineato l'allenatore olandese, Peter van der Veen, in vista della finale: "Entrambi vogliamo il possesso, quindi vedremo in finale chi è più bravo".

Semifinale: Paesi Bassi 3-1 Romania

Classifica marcatori: Kees Smit contro Pablo Garcia

Quattro giocatori sono al primo posto con quattro gol, ma solo due scenderanno in campo giovedì: il numero 10 dei Paesi Bassi, Kees Smit, e il dinamico attaccante della Spagna, Pablo Garcia (autore di un poker in semifinale).

Classifica marcatori 4 Said El Mala (Germania)

4 Pablo Garcia (Spagna)

4 Max Moerstedt (Germania)

4 Kees Smit (Paesi Bassi) 3 David Barbu (Romania)

3 Quim Junyent (Spagna)

Semifinale: Spagna - Germania 6-5

La Spagna trascinata dal vincitore del 2024, Raúl Jiménez

“Questo campionato è straordinario perché si gioca solo una volta", ha detto il Ct della Spagna, Gallardo dopo il successo sulla Danimarca nella prima giornata. Per il suo capitano, Raúl Jiménez, non è stato così: il numero 1 della Spagna, infatti, è partito titolare nella finale del 2024 e non ha subito gol nella partita che è valsa il nono titolo alla Spagna. "È una sensazione indescrivibile", ha detto a proposito del suo ritorno nel torneo.

Raúl Jiménez celebrates Spain's semi-final victory with Antonio Cordero UEFA via Getty Images

Dani Díaz e Daniel Muñoz sono altri due che erano presenti in rosa nella trionfale edizione del 2024, sebbene i due siano rimasti in panchina in finale. Nella squadra di Gallardo inoltre ci sono quattro che hanno vinto la UEFA Youth League col Barcelona: Andres Cuenca, Quim Junyent, Tomas Marques e Jan Virgili – tutti in lizza per diventare i primi giocatori a vincere entrambi i titoli nello stesso anno.

I Paesi Bassi seguono la mentalità di Kobe Bryant e dell'NBA

La reazione di Peter van der Veen dopo aver raggiunto la finale di EURO U19 è stata diversa: "Il lavoro non è finito", ha detto l'allenatore dei Paesi Bassi, prendendo in prestito la frase della leggenda dell'NBA, Kobe Bryant, pronunciata dopo aver preso un vantaggio di 2-0 nella serie delle finali NBA del 2009. Il commissario tecnico ha rivelato che la sua squadra ha guardato quella stessa clip negli spogliatoi dopo la vittoria per 3-1 contro la Romania.

Peter van der Veen ha usato le parole di Kobe Bryant per motivare la sua squadra UEFA via Getty Images

Questa mentalità ha caratterizzato il cammino implacabile dei Paesi Bassi nel torneo, così come i riferimenti a squadre di basket iconiche del passato. Parlando prima della prima giornata, Van der Veen ha rivelato che la sua squadra si è ispirata al campionato dei Boston Celtics del 2008, come descritto nel documentario The Playbook.

Van der Veen sul gettone di Paesi Bassi “Abbiamo iniziato due anni fa con questo gruppo e per tutto questo tempo abbiamo avuto un "obiettivo", come i Celtics in 'The Playbook'. Nel corridoio del campus della federazione c'è una vetrina di trofei che ci aspetta; l'abbiamo fotografata e la portiamo con noi in ogni partita che giochiamo. L'obiettivo finale è portare la coppa e metterla in quella vetrina”.

Un'altra cosa che hanno preso in prestito dai Celtics è una cultura di squadra che riflette il principio dell'"Ubuntu", che, come lo descrive Van der Veen, enfatizza l'importanza dello spogliatoio nei momenti alti e bassi: "Esultiamo l'uno con l'altro, piangiamo l'uno con l'altro. Viviamo di questa cultura".