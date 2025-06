Conosciamo le finaliste di UEFA EURO Under 19: Spagna - Paesi Bassi

La Spagna affronterà giovedì a Bucarest i Paesi Bassi nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 19.

Finale EURO U19 Spagna - Paesi Bassi (Giulesti Stadium, Bucarest, 20:00 CET)

Turno di qualificazione: primo Gruppo 1 (giocato nei Paesi Bassi)

V2-0 contro Slovenia, V2-0 contro Kazakistan, V1-0 contro Ucraina

Turno elite: primo Gruppo 3 (giocato in Cechia)

V2-1 contro Croazia, P0-0 contro Lussemburgo, V4-0 contro Cechia

Fase a gironi: primo Gruppo B

V3-0 contro Germania (Oras Voluntari), V2-0 contro Norvegia (Ploiești), V4-2 contro Inghilterra (Giulesti Stadium, Bucarest)

Semifinale: V3-1 contro Romania (Giulesti Stadium, Bucarest)

Miglior marcatore fase finale: Kees Smit (4)

2023/24: turno elite

Miglior piazzamento: semifinale (2017)

Bilancio in finale: prima finale EURO U19

Semifinale: Paesi Bassi - Romania 3-1

Turno di qualificazione: seconda Gruppo 10 (giocato in Kosovo)

V3-0 contro Isole Faroe, S3-4 contro Kosovo, V1-0 contro Austria

Turno elite: prima Gruppo 5 (giocato in Italia)

V2-1 contro Francia, P2-2 contro Italia, V4-1 contro Lettonia

Fase a gironi: prima Gruppo A

V1-0 contro Danimarca (Giulesti Stadium, Bucarest), V3-1 contro Romania (Oras Voluntari), V5-0 contro Montenegro (Ploiești)

Semifinale: V6-5dts contro Germania (Stadionul Arcul de Triumf, Bucarest)

Miglior marcatore fase finale: Pablo Garcia (4)

2023/24: campione

Miglior piazzamento: campione x 9 (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019, 2024)

Bilancio in finale: V9 S1

Finali disputate

2024: V2-0 contro Francia

2019: V2-0 contro Portogallo

2015: V2-0 contro Russia

2012: V1-0 contro Grecia

2011: V3-2dts contro Cechia

2010: S1-2 contro Francia

2007: V1-0 contro Grecia

2006: V2-1 contro Scozia

2004: V1-0 contro Turchia

2002: V1-0 contro Germania