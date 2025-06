UEFA Under 19 - Migliori marcatori EURO Under 19 EURO 2025: Said El Mala, Quim Junyent e Kees Smit in vetta - Notizie

Migliori marcatori EURO Under 19 EURO 2025: Said El Mala, Quim Junyent e Kees Smit in vetta

Tre giocatori sono a pari merito nella corsa al titolo di capocannoniere nelle finali dei Campionati Europei UEFA Under 19.

Said El Mala della Germania, Quim Junyent della Spagna e Kees Smit dei Paesi Bassi sono i capocannonieri con tre gol, mentre entriamo nella fase delle semifinali. La Germania di El Mala sfida la Spagna di Junyent nella prima semifinale di lunedì, mentre Smit cercherà di aumentare il suo conto contro i padroni di casa della Romania nella seconda.

Migliori marcatori della fase finale EURO U19 2025

Migliorimarcatori

3 Said El Mala (Germania)

3 Quim Junyent (Spagna)

3 Kees Smit (Paesi Bassi) 2 Jonathan Agyekum (Danimarca)

2 David Barbu (Romania)

2 Jesse Derry (Inghilterra)

2 Sondre Granaas (Norvegia)

2 Ayoub Oufkir (Paesi Bassi)

2 Zepiqueno Redmond (Paesi Bassi)

2 Mike Themsen (Danimarca)

2 Ethan Wheatley (Inghilterra) Highlights: Montenegro 0-5 Spain I migliori marcatori 2024/25 EURO U19 incluse qualificazioni U19 7: Ayoub Oufkir (Paesi Bassi)

6: Daniel Mikołajewski (Polonia)

5: Gabriele Biancheri (Galles)

5: Mikel Gogorza (Danimarca) I migliori marcatori delle fasi finali EURO U19 2023/24: Daniel Braut (Norvegia) 3

2022/23: Víctor Barberá (Spagna) 4

2021/22: Loum Tchaouna (Francia) 4

2018/19: Gonçalo Ramos (Portogallo) 4

2017/18: João Filipe (Portogallo), Francisco Trincão (Portogallo) 5

2016/17: Benjamin Brereton (Inghilterra), Viktor Gyökeres (Svezia), Joel Mohammed Ramzan Piroe (Paesi Bassi), Kouassi Sessegnon (Inghilterra) 3

2015/16: Jean-Kevin Augustin (Francia) 6

2014/15: Borja Mayoral (Spagna) 3

2013/14: Davie Selke (Germania) 6

2012/13: Anass Achahbar (Paesi Bassi), Alexandre Guedes (Portogallo), Gratas Sirgėdas (Lithuania) 3

2011/12: Jesé Rodríguez (Spagna) 5

2010/11: Álvaro Morata (Spagna) 6

2009/10: Daniel Pacheco (Spagna) 4

2008/09: Nathan Delfouneso (Inghilterra) 4

2007/08: Tomáš Necid (Cechia) 4

2006/07: Anis Ben-Hatira (Germania), Kévin Monnet-Paquet (Francia), Kostantinos Mitroglou (Grecia) 3

2005/06: Alberto Bueno (Spagna), İlhan Parlak (Turchia) 5

2004/05: Borko Veselinović (Serbia e Montenegro) 5

2003/04: Ali Oztürk (Turchia), Lukasz Piszczek (Polonia) 4

2002/03: Paulo Sérgio (Portogallo) 5

2001/02: Fernando Torres (Spagna) 4 I migliori marcatori EURO U19 incluse qualificazioni 2023/24: Dzenan Pejcinovic (Germania) 8

2022/23: Víctor Barberá (Spagna), Samuele Vignato (Italia) 5

2021/22: Dane Scarlett (Inghilterra) 8

2018/19: Ferran Torres (Spagna) 7

2017/18: Erling Haaland (Norvegia) 10

2016/17: Etienne Amenyido (Francia), Nathan Broadhead (Galles), Viktor Gyökeres (Svezia), Lassi Lappalainen (Finlandia), Birk Risa (Norvegia), Daniel Turyna (Cechia) 5

2015/16: Jean-Kévin Augustin (Francia) 11

2014/15: Ramil Sheydaev (Russia) 12

2013/14: André Silva (Portogallo), Davie Selke (Germania) 11

2012/13: Anass Achahbar (Paesi Bassi) 9

2011/12: Betinho (Portogallo) 10

2010/11: Álvaro Morata (Spagna) 10

2009/10: Mattia Destro (Italia) 8

2008/09: Nathan Delfouneso (Inghilterra), Yacin Brahimi (Francia) 7

2007/08: Michail Pavlis (Grecia) 7

2006/07: Kostas Mitroglou (Grecia), Krisztián Németh (Ungheria), Adam Rooney (Repubblica d'Irlanda) 8

2005/06: İlhan Parlak (Turchia) 10

2004/05: Borko Veselinović (Serbia e Montenegro) 11

2003/04: Olexandr Aliyev (Ucraina), Ali Oztürk (Turchia), Lukasz Piszczek (Polonia) 8

2002/03: Sébastien Grax (Francia) 9

2001/02: Kevin Vandenbergh (Belgio) 10