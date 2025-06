Riepilogo seconda giornata di EURO U19: Paesi Bassi in semifinale, pari spettacolo tra Germania e Inghilterra

I Paesi Bassi superano la tenace Norvegia e staccano il pass per le semifinali, mentre l'Inghilterra rimonta e strappa un pareggio nella partita con il punteggio più alto nella storia del Campionato Europeo UEFA U19.

UEFA.com riepiloga il meglio della seconda giornata.

Martedì 17 giugno

Highlights: Germania - Inghilterra 5-5

L'Inghilterra completa una rimonta memorabile nella partita con il punteggio più alto nella storia di EURO U19, dopo essere andata sotto di quattro gol contro la Germania.

Il capitano Noah Darvich apre le marcature in un primo tempo ricco di emozioni, chiuso con la Germania avanti 4-1. Said El Mala firma uno splendido gol su azione personale e aumenta il vantaggio dei tedeschi all'inizio della ripresa, ma l'Inghilterra reagisce e pareggia entro il 63’ con un gol dalla corta di stanza di Ethan Wheatley, poi con Reiss-Alexander Russell-Denny, con Zach Abbott e infine con il tap-in vincente di Jesse Derry, per il definitivo 5-5. Nel finale entrambe le squadre sfiorano la vittoria ma nessuna delle due riesce a prevalere.

Highlights: Norvegia - Paesi Bassi 0-2

I Paesi Bassi si impongono contro la Norvegia e si assicurano l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Gli Oranje trovando la svolta nella ripresa dopo un primo tempo dominato ma senza reti: al 65’ arriva il vantaggio della squadra di Peter van der Veen grazie a un gran sinistro di Kees Smit, già protagonista nel finale contro la Germania. Negli ultimi minuti di gioco, Konadu sfrutta un assist perfetto di Owen Panneflek e chiude i conti.

Lunedì 16 giugno

Tutte le partite

Highlights: Romania - Spagna 1-3

La Spagna si assicura il passaggio dal Gruppo A, ma soffre contro i padroni di casa a Oras Voluntari. L’avvio è fulmineo: Antonio Cordero sfrutta un assist di Alejandro Monserrate e sblocca il match al 3’. A inizio ripresa, la Romania pareggia con un tiro deviato di Luca Szimionaș che sorprende Raúl Jiménez. I padroni di casa spingono, ma il portiere spagnolo si oppone con sicurezza.

Nel finale, Jon Martín devia in rete l’angolo di Cordero, poi Monserrate chiude i conti con un sinistro preciso e suggella la vittoria.

Highlights: Danimarca - Montenegro 5-0

La Danimarca supera agevolmente il Montenegro e conquista i primi punti nel Gruppo A.

Lars Stensgaard cambia cinque titolari rispetto alla sfida contro la Spagna e la scelta paga subito: al 9’, Villum Berthelsen sblocca con un gran tiro dalla distanza. Mike Themsen firma una doppietta, prima sfruttando il pressing alto della Danimarca e poi con un’azione personale. Nella ripresa, Jonathan Agyekum entra dalla panchina e completa il successo con una doppietta. Il Montenegro, con questa sconfitta, è matematicamente fuori dalla corsa alla fase a eliminazione diretta.