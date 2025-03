Le ultime sul turno elite di EURO Under 19: Germania qualificata

I mini-tornei del turno elite di UEFA EURO U19 2024/25 si giocheranno fino a martedì e decideranno le sette avversarie della Romania (nazione ospitante) nella fase finale.

Sabato, la Germania si è assicurata il primo posto nel Gruppo 6 con una giornata di anticipo, conquistando così un posto nella fase finale per la prima volta dal 2017. Gli altri sei mini-tornei si decideranno martedì, incluso il Gruppo 6, dove la Spagna è al comando dopo aver battuto la Francia 2-1 in una rivincita della finale del 2024 e aver pareggiato 2-2 all'89' contro l'Italia, la squadra sconfitta in semifinale lo scorso anno.

Nel turno elite, le 27 squadre che hanno superato il turno di qualificazione (le 13 vincitrici dei gironi, le 13 seconde classificate dei gironi e la migliore terza, la Lettonia) raggiungeranno la testa di serie Portogallo, che parte da questa fase.

Le vincitrici dei gironi del turno elite raggiungeranno i padroni di casa della Romania nella fase finale, in programma dal 13 al 26 giugno. Il sorteggio si terrà il 15 aprile a Bucarest.

Le partite

Gruppo 1:

Contendenti: Austria, Danimarca, Ungheria*, Islanda

Gruppo 2:

Contendenti: Montenegro, Polonia, Georgia*, Slovacchia

Gruppo 3:

Contendenti: Cechia*, Paesi Bassi, Lussemburgo, Croazia

Gruppo 4:

Contendenti: Norvegia, Serbia*, Belgio, Israele

Gruppo 5:

Contendenti: Spagna (detentori), Francia, Italia*, Lettonia

Gruppo 6:

Qualificata alla fase finale: Germania*

Nel gruppo: Repubblica d'Irlanda, Finlandia, Slovenia

Gruppo 7:

Contendenti: Inghilterra, Portogallo, Turchia, Galles*

*Ospitano i mini-tornei

Finale EURO U19 2024: Spagna - Francia 2-0

Guida alle squadre