Il viaggio inizia con EURO Under 17 e Under 19: Mbappé, Carvajal, Havertz, Kane

Per circa 180 giocatori convocati, UEFA EURO 2024 non sarà il primo Campionato Europeo al quale parteciperanno.

Ogni anno, gli Europei Under 19 e Under 17 UEFA mettono in mostra i più grandi talenti del vecchio continente. Nel corso degli anni, giocatori come Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Harry Kane e Dani Carvajal sono riusciti a fare il grande salto, mentre nelle precedenti edizioni Under 18 e Under 16 (fino al 2001) sono emersi campioni come Luís Figo, Thierry Henry e Iker Casillas.

Gli highlights di Kylian Mbappé con l'Under 19

Dieci giocatori di EURO 2024 che hanno partecipato agli Europei giovanili Nicolò Barella (Italia) – secondo classificato Under 19 2016 Bernardo Silva (Portogallo) – semifinalista Under 19 2013 Memphis Depay (Paesi Bassi) – vincitore Under 17 2011 Jérémy Doku (Belgio) – semifinalista Under 17 2018, quarti di finale Under 17 2019 Kylian Mbappé (Francia) – campione Under 19 2016 Kai Havertz (Germania) – semifinalista Under 17 2016 Harry Kane (Inghilterra) – semifinalista Under 19 2012 Andriy Lunin (Ucraina) – fase a gironi Under 17 2016 Nemanja Maksimović (Serbia) – campione Under 19 2013, semifinalista Under 19 2014 Rodri (Spagna) – campione Under 19 2015

La cadenza annuale dei tornei offre una nuova possibilità di vincere il titolo ogni stagione. Nel corso degli anni, 47 delle attuali 55 federazioni affiliate alla UEFA hanno avuto una squadra in una fase finale giovanile maschile, mentre paesi come Cipro, Islanda e Liechtenstein hanno avuto l'opportunità di ospitarla.

Guarda lo splendido gol di Toni Kroos con la Germania Under 17 nel 2007

In Germania vedremo giocatori che hanno disputato i tornei giovanili per oltre due decenni: Cristiano Ronaldo ha preso parte a EURO Under 17 del 2002 in Danimarca, mentre Lamine Yamal era in campo con la Spagna appena un anno fa in Ungheria.

I giocatori si rendono subito conto del valore di questi tornei. Jonathan Tah, ultimo classificato nel girone con la Germania a EURO Under 19 del 2015, aveva dichiarato dopo l'eliminazione: "Ci aiuterà sicuramente per il futuro. Tornei come questo sono utili per imparare dalle sconfitte".

"Mi ha aiutato a essere dove sono oggi". Kieran Trippier, vicecampione a EURO Under 19 2009

Successivamente, Tah è stato convocato per UEFA EURO 2016, ha capitanato la Germania nella finale di EURO U21 del 2019 e tornerà a EURO quest'anno. Altri compagni del Bayer Leverkusen che hanno seguito un percorso simile sono Granit Xhaka e Alejandro Grimaldo: quest'ultimo ha vinto EURO Under 19 nel 2012 ed è tra i 14 giocatori della Spagna che arrivano da un'esperienza negli Europei giovanili: in questo senso, nessuno eguaglia le furie rosse.

L'Inghilterra ne conta 12, molti dei quali hanno raggiunto la finale. Kieran Trippier è arrivato secondo a EURO Under 19 nel 2009 insieme a Kyle Walker e, più di dieci anni dopo, ha dichiarato al sito web della FA: "Mi ha aiutato a essere dove sono oggi. È stato un viaggio fantastico che non cambierei mai".

Vincitori di EURO già vincitori di un Campionato Europeo giovanile ITALIA 2020 (giocato nel 2021)

Giorgio Chiellini Under 19 2003

PORTOGALLO 2016

João Moutinho Under 17 2003

Ricardo Quaresma Under 16 2000 SPAGNA 2012

Iker Casillas U16 1997

Andrés Iniesta Under 19 2002

Juan Mata Under 19 2006

Gerard Piqué Under 19 2006

Sergio Ramos Under 19 2004

David Silva Under 19 2004

Fernando Torres Under 16 2001, Under 19 2002 SPAGNA 2008

Iker Casillas Under 16 1997

Andrés Iniesta Under 19 2002

Sergio Ramos Under 19 2004

David Silva Under 19 2004

Fernando Torres U16 2001, Under 19 2002 FRANCIA 2000

Thierry Henry Under 18 1996

David Trezeguet Under 18 1996

L'ultima edizione di EURO Under 17 è stata giocata a Cipro ed è stata vinta dall'Italia contro il Portogallo in finale. Gli azzurrini hanno avuto l'onore di sfilare prima dell'amichevole della nazionale maggiore contro la Bosnia-Erzegovina a Empoli.

L'Italia di EURO 2024 saluta i campioni Under 17 Getty Images

La fase finale di EURO Under 17 del 2024 ha visto la partecipazione di 16 squadre, ma l'edizione del 2025 in Albania 2025 tornerà a otto nazioni nell'ambito del cambio di format voluto dalla UEFA. È prevista una struttura a due livelli: ovvero, nessuna squadra interromperà il suo cammino dopo il primo turno di qualificazione in autunno e il torneo servirà anche per la qualificazione alla nuova Coppa del Mondo FIFA Under 17 a 48 squadre.

"È il torneo più importante a cui abbiamo mai giocato. Lo ricorderemo per il resto della nostra vita". Brayden Clarke, difensore del Galles a EURO Under 17 2024