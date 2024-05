Gironi di qualificazione EURO Under 19 2024/25

Le qualificazioni al Campionato Europeo UEFA Under 19 2024/25 si giocheranno dal 9 al 15 ottobre e dal 12 al 19 novembre. I 13 mini-tornei di qualificazione daranno il via al cammino verso la fase finale a otto squadre in Romania.

Le prime due squadre di ogni girone e la migliore terza classificata raggiungeranno il Portogallo nel girone elite in primavera. Le sette vincitrici dei gironi del turno elite raggiungeranno invece la Romania, padrona di casa, nella fase finale in programma in estate.

Gironi turno di qualificazione

Gruppo 1 (13-19 novembre): Ucraina, Paesi Bassi*, Slovenia, Kazakistan

Gruppo 2 (12-18 novembre): Germania, Ungheria, Cipro, Andorra*.

Gruppo 3 (13-19 novembre): Inghilterra, Belgio, Bulgaria*, Lituania

Gruppo 4 (9-15 ottobre): Turchia, Polonia*, Malta, Gibilterra

Gruppo 5 (13-19 novembre): Francia, Scozia*, Galles, Liechtenstein

Gruppo 6 (9-15 ottobre): Cechia, Finlandia*, Svizzera, San Marino

Gruppo 7 (13-19 novembre): Repubblica d'Irlanda, Islanda, Azerbaigian, Moldavia*.

Gruppo 8 (13-19 novembre): Italia, Grecia*, Bosnia-Erzegovina, Montenegro

Gruppo 9 (13-19 novembre): Norvegia, Svezia*, Georgia, Estonia

Gruppo 10 (13-19 novembre): Spagna, Austria, Kosovo*, Isole Faroe

Gruppo 11 (13-19 novembre): Israele, Danimarca, Irlanda del Nord, Albania*.

Gruppo 12 (9-15 ottobre): Slovacchia, Lettonia, Macedonia del Nord, Lussemburgo*.

Gruppo 13 (13-19 novembre): Serbia, Croazia*, Armenia, Bielorussia

*Nazione ospitante del girone