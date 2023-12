Il turno elite di EURO Under 19 inizia il 20 marzo

Il sorteggio del turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 ha definito sette gironi per i minitornei in sede unica che si giocheranno dal 20 al 26 marzo.

Le 27 squadre che hanno superato il turno di qualificazione si affiancano al Portogallo, che entra in gara direttamente in questa fase come testa di serie. Le vincitrici dei gironi del turno elite raggiungeranno i padroni di casa dell'Irlanda del Nord alla fase finale, che si disputerà dal 15 al 28 luglio e fungerà anche da qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2025.

Gironi del turno elite

Gruppo 1: Spagna, Austria, Kosovo, Slovenia (nazione ospitante)

Gruppo 2: Paesi Bassi (nazione ospitante), Belgio, Francia, Lituania

Gruppo 3: Norvegia (nazione ospitante), Israele, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro

Gruppo 4: Portogallo (nazione ospitante), Danimarca, Serbia, Grecia

Gruppo 5: Scozia, Cechia, Georgia, Italia (nazione ospitante e campione in carica)

Gruppo 6: Turchia, Germania, Croazia (nazione ospitante), Romania

Gruppo 7: Svizzera, Ucraina, Macedonia del Nord (nazione ospitante), Lettonia

Highlights finale 2023: Portogallo - Italia 0-1

Team guide