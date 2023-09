Nuovo format dal 2024/25 per EURO U17 e dal 2026/27 per EURO U19

Dal 2024/25 i Campionati Europei UEFA Under 17 si giocheranno con un nuovo formato. Tale modifica sarà utilizzata anche per il sistema della competizione dei Campionati Europei UEFA Under 19 dal 2026/27.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato l'introduzione del seguente formato nella riunione del 28 giugno 2023.

Riepilogo modifiche A partire dal 2024/25, le qualificazioni a EURO U17 si giocheranno in due fasi, denominate turno 1 e turno 2. Tutte le squadre (compresa la nazione che ospiterà la fase finale) parteciperanno a entrambe le fasi. Il turno 2 sarà suddiviso in Lega A e Lega B.

La fase finale di EURO U17 vedrà adesso la partecipazione di otto squadre, compresa la nazione ospitante.

Dal 2026/27, le qualificazioni a EURO U19 si giocheranno in tre turni, inizialmente suddivisi in Lega A e Lega B come il turno 2 di EURO U17 2024/25. Il turno 1 si giocherà nella primavera dell'anno che precede la fase finale, il turno 2 in autunno e il turno 3 nella primavera dell'anno della fase finale che si giocherà in estate.

I turni 1 e 2 si giocheranno col format a due leghe e vedranno la partecipazione della nazione ospitante della fase finale. Il turno 3 assomiglierà all'attuale turno elite con 28 squadre.

La fase finale di EURO U19 vedrà ancora la partecipazione di otto squadre compresa la nazione ospitante.

Le edizioni 2024/25 e 2025/26 di EURO U19 si giocheranno con l'attuale formato: turno di qualificazione, elite e fase finale.

Format EURO U17 dal 2024/25

Qualificazioni

Le qualificazioni si giocheranno in due fasi che prenderanno il nome di turno 1 (prevista in autunno) e fase 2 (primavera). Come adesso, entrambi i turni si giocheranno in mini tornei in sede unica.

Turno 1

Tutte le squadre che accedono, partecipano al turno 1, compresa la nazione che ospiterà la fase finale (che invece oggi non prende parte alle qualificazioni ma ha, come con il nuovo format, assicurato il posto nella fase finale). Le squadre saranno sorteggiate in 14 gironi da tre o quattro squadre a seconda del numero delle federazioni partecipanti.

Dopo il turno 1, 28 squadre andranno alla Lega A del turno 2, mentre le rimanenti accederanno alla Lega B.

Nelle stagioni a venire, i risultati del turno 1 verranno presi in considerazione per il sorteggio del turno 1 dell'edizione successiva.

Il sorteggio del turno 1 si terrà a dicembre dell'anno che precede l'inizio del turno (ad es. dicembre 2023 per il turno 1 dell'edizione 2024/25).

Turno 2

Nella Lega A, le 28 squadre saranno sorteggiate in sette gironi da quattro. Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno la nazione ospitante nella fase finale. Se la nazione ospitante è tra le sette vincitrici dei gironi, allora passerà la migliore seconda.

Le sette quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per il turno 1 delle qualificazioni di EURO U19 per la stessa fascia d'età (quindi le squadre retrocesse dalla Lega A 2024/25 del turno 2 di EURO U17, inizieranno il turno 1 di EURO U19 2026/27 in Lega B).

Nella Lega B le squadre saranno suddivise tramite sorteggio in sette gironi da tre o quattro in base al numero di squadre. Le sette vincitrici della Lega B saranno promosse in Lega A per il turno 1 delle qualificazioni di EURO U19 per la stessa fascia di età (quindi le squadre promosse dalla Lega B nel 2024/25 del turno 2 di EURO U17 inizieranno EURO U19 2026/27 nel turno 1 della Lega A)

Il sorteggio del turno 2 si terrà a dicembre dopo il turno 1 (es. dicembre 2024 per il turno 2 dell'edizione 2024/25).

Fase finale

Alla fase finale partecipano otto squadre che verranno suddivise in due gironi da quattro, dove le prime due di ciascun girone andranno in semifinale.

La fase finale del 2025 varrà anche da qualificazione europea alla Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2025. Nazione ospitante, date e numero di partecipanti europee, verranno annunciate in seguito.

Il trofeo di EURO U19 UEFA

Format EURO U19 dal 2026/27

Qualificazioni

Le qualificazioni saranno suddivise in tre turni. Per il 2026/27, il turno 1 si giocherà nella primavera del 2026, il turno 2 nell'autunno 2026 e il turno 3 nella primavera 2027; lo schema verrà seguito anche nelle stagioni successive. Come ora, la fase finale sarà composta da otto squadre. La nazione ospitante prenderà parte alle qualificazioni, anche se il loro posto alla fase finale sarà comunque garantito.

Turno 1

Le squadre saranno divise in Lega A (28 squadre) e Lega B (squadre rimanenti). La partecipazione a una lega sarà determinata dal secondo turno di qualificazione per il relativo EURO U17 (per EURO U19 2026/27, la lega sarà stabilita dal turno 2 di EURO U17 del 2024/25).

Le squadre della Lega A verranno suddivise in sette gironi da quattro. Le squadre quarte classificate retrocederanno in Lega B per il turno 2.

Le squadre della Lega B verranno suddivise in sette gironi da tre o quattro a seconda del numero delle squadre partecipanti. Le vincitrici dei gironi verranno promosse in Lega A per il turno 2.

Il sorteggio del turno 1 avrà luogo nel dicembre dell'anno precedente (es. dicembre 2025 per il turno 1 dell'edizione 2026/27).

Turno 2

Le squadre della Lega A verranno suddivise in sette gironi da quattro. Le squadre quarte classificate verranno eliminate.

Le squadre della Lega B verranno suddivise in sette gironi da quattro o da tre, a seconda del numero dei partecipanti. Le vincitrici dei gironi verranno promosse in Lega A per il terzo turno, mentre le restanti squadre verranno eliminate.

Il sorteggio per il turno 2 avrà luogo dopo il completamento del turno 1 (es. giugno/luglio 2026 per il turno 2 dell'edizione 2026/27).

Turno 3

Il formato somiglierà all'attuale turno elite, con 28 squadre sorteggiate in sette gironi da quattro. Le sette vincitrici dei gironi si qualificheranno per la fase finale, unendosi ai padroni di casa.

Il sorteggio per il 3° turno avrà luogo al termine del turno 2 (es. dicembre 2026 per il turno 3 dell'edizione 2026/27).

Fase finale

La fase finale coinvolgerà, come adesso, otto squadre, inizialmente divise in due gironi da quattro, con le prime due di ogni girone che accederanno alle semifinali.

Negli anni pari, la fase finale continuerà a contare come qualificazione europea alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 dell'anno successivo (ad es. EURO U19 del 2028 varrà da qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2029).