Portogallo - Italia 0-1: Kayode regala il titolo agli Azzurrini

Gli Azzurrini di Alberto Bollini superano un ottimo Portogallo e conquistano il loro primo trofeo dal 2003 agli Europei Under 19.

La partita minuto per minuto

La partita

Le due squadre, ben organizzate e solide tatticamente, si affrontano a viso aperto a Malta.

Joaoquim Milheiro punta sullo stesso undici schierato nelle ultime due gare mentre Alberto Bollini ridisegna la spina dorsale della squadra, affidandosi ai cugini Dellavalle al centro della difesa, Faticanti in mezzo al campo e Pio Esposito in attacco, supportato dall'estro e la velocità di Samuele Vignato.

Gli Azzurrini spingono instancabilmente sulle fasce e al 19' trovano il gol del vantaggio: Michael Kayode salta più in alto di tutti sul secondo palo capitalizzando il delicato cross di Luis Hasa dalla sinistra. Il Portogallo non demorde ma è sempre l'Italia a rendersi più pericolosa nella prima frazione di gioco.

UEFA via Getty Images

Nella ripresa gli Azzurrini abbassano il baricentro e la nazionale portoghese cerca insistentemente il gol del pari. Il subentrato Martim Fernandes ci prova al 61' ma David Mastrantonio dice no. I ragazzi di Milheiro sfiorano più volte il gol ma l'Italia rialza la testa con la ghiotta occasione di Vignato a tu per tu con Gonçalo Ribeiro.

Il finale è ricco di emozioni ma alla fine sono gli Azzurrini a salire sul tetto d'Europa a vent'anni dall'ultimo trionfo.

Statistiche chiave

L'Italia ha vinto complessivamente due titoli EURO U19

Nell'unico precedente in cui aveva conquistato il trofeo, l'Italia si era imposta proprio contro il Portogallo nella finale del 2003.

Hugo Félix e Rodrigo Ribeiro hanno segnato entrambi tre gol nella fase finale, solo uno in meno del capocannoniere del torneo Víctor Barberà.

UEFA via Getty Images

Reazioni

Michael Kayode, attaccante Italia: "Sono momenti grandiosi e indimenticabili per me, la mia famiglia, i miei compagni di squadra e tutto lo staff. Nessuno si aspettava che arrivassimo così lontano, ma ci abbiamo sempre creduto e alla fine siamo riusciti a vincere".

Joaquim Milheiro, Ct Portogallo: "[Perdere] fa parte del processo di apprendimento. Vogliamo sempre crescere con una cultura vincente, ma dobbiamo sapere come vincere e come perdere. I nostri tifosi ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo secondo. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. I nostri giocatori devono essere felici di essere arrivati secondi. Sono cresciuti molto e sono più preparati per il futuro".

Formazioni

Portogallo: Gonçalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, António Ribeiro (Luis Gomes 90'+1'), Gabriel Brás, Martim Marques (Martim Fernandes 46); Samuel Justo (Diogo Prioste 46'), Nuno Félix, Gustavo Sá (Herculano Nabian 76'); Hugo Félix (Miguel Falé 83'), Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges

Italia: Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti (Pisilli 79'), N'Dour (Lipani 64'); Kayode, Esposito, Vignato (Koleosho 79')