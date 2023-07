Anteprima finale EURO Under 19 2023: Portogallo - Italia

Il Portogallo, vincitore del Gruppo A, e l'Italia, seconda nel girone, si incontreranno ancora una volta per conquistare il titolo Under 19 domenica 16 luglio alle 21:00 CET al National Stadium di Ta' Qali.

Dove guardare la finale

Nella riedizione delle finali del 2003 (vinta dagli Azzurrini) e del 2018 (vinta dal Portogallo), entrambe le squadre proveranno a incidere il proprio nome sul trofeo per la seconda volta.

Tutti i risultati

Cosa devi sapere?

La striscia vincente del Portogallo è proseguita con l'attesa vittoria sulla Norvegia in semifinale, mentre l'Italia ha superato la Spagna in una gara che il Ct Alberto Bollini ha definito "molto emozionante".

La finale vedrà le squadre scontrarsi per la seconda volta nel torneo a Malta. L'undici di Joaquim Milheiro ha battuto gli Azzurrini alla seconda giornata con un perentorio 5-1 e l'Italia ridotta in dieci uomini.

Tuttavia, la sconfitta è stata "una grande lezione" per Bollini.

Highlights: Spagna 2-3 Italia

Questa sarà la quinta finale dell'Europeo Under 19 per l'Italia, mentre il Portogallo si prepara alla sesta. Entrambe le squadre, però, l'hanno vinta una sola volta.

Per coincidenza, l'unica volta in cui le due squadre hanno vinto, in finale c'era sempre l'avversaria del 2023. Nel 2003, gli azzurrini (in cui militava Giorgio Chiellini) hanno battuto il Portogallo 2-0, mentre nel 2018 il Portogallo ha superato l'Italia ai supplementari.

Riepilogo semifinali

Highlights EURO U19: il Portogallo vince una finale epica

Nonostante affronti un'Italia con "un'organizzazione fantastica e giocatori di grande qualità", Milheiro ribadisce che il Portogallo "non deve avere paura".

La sua squadra ha vinto tutte e quattro le partite finora ed è anche la più prolifica con 14 gol. L'Italia ne ha invece segnati cinque in meno in un torneo caratterizzato da alti e bassi.

Il capitano del Portogallo, Hugo Félix, è certo che la sua squadra "non andrà via a mani vuote", ma il nuovo slancio dell'Italia basterà a superare un Portogallo spietato al secondo tentativo?

Highlights: Portogallo - Norvegia 5-0

