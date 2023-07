Anteprima semifinali EURO Under 19 2023: Portogallo-Norvegia, Spagna-Italia

Le semifinali di EURO Under 19 si giocheranno giovedì con le sfide tra Portogallo e Norvegia e Spagna contro Italia con in palio un posto per la finale di domenica al National Stadium di Ta' Qali.

La Norvegia, alla sua prima semifinale in assoluto nel torneo, proverà a continuare a stupire, mentre l'Italia cercherà di evitare alla Spagna di qualificarsi in finale per una potenziale ripetizione dell'atto conclusivo del 2019 contro il Portogallo .

Partite a eliminazione diretta SEMIFINALI



Giovedì 13 luglio

Portogallo - Norvegia (18:00, Tony Bezzina Stadium, Paola)

Spagna - Italia (21:00, National Stadium, Ta' Qali)

FINALE



Domenica 16 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (21:00, National Stadium, Ta' Qali) Orari in CET

Dove guardare le semifinali: TV/streaming

"intensità, mentalità e continuità" è ciò che Joaquim Milheiro voleva continuare a vedere dal suo Portogallo dopo la vittoria per 2-0 contro la Polonia alla prima giornata. E in effetti i giovani portoghesi ci sono riusciti centrando altre due vittorie e il primo posto del girone.

Con il pareggio a reti bianche con la Spagna nell'ultima partita del girone, la Norvegia si è classificata seconda nel Gruppo B e ha raggiunto per la prima volta la semifinale di un Europeo Under 19, nonché la prima semifinale UEFA a livello giovanile dall'edizione del 1992 che però era U18.

Il Portogallo ha giocato sette semifinali, l'ultima nel 2019 prima di affrontare la Spagna nella finale di Erevan. I portoghesi sono stati incoronati campioni in cinque occasioni, l'ultima nel 2018.

Nonostante una migliore tradizione nella competizione, il portoghese Miguel Falé ha detto: "Non c'è pressione, vogliamo sognare". Il Portogallo è pronto ad affrontare una Norvegia più preparata e determinata che mai.

Lo sapevi? Gli allenatori Luis Pimenta e Joaquim Milheiro – e il ct di Malta, Tozé Mendes – hanno ottenuto la loro licenza UEFA Pro insieme nel 2017.

Highlights: Portogallo-Italia 5-1

Com'è andata la fase a gironi?

Prima ancora del calcio d'inizio del torneo a Malta, l'allenatore della Spagna, José Lana, aveva affermato che la sua squadra sarebbe "rimasta fedele alla propria identità".

Giocando liberi ma dominando ogni partita, la vincitrice del Gruppo B è imbattuta e ha segnato sette reti - di cui tre di Vìctor Barberà, attuale capocannoniere del torneo - subendone solo una.

L'Italia invece ha faticato non poco per raggiungere la fase a eliminazione diretta (V1 P1 S1), tanto che il tecnico degli Azzurrini, Alberto Bollini, ha detto che la sua squadra ha dovuto "scalare una montagna" per raggiungere la semifinale, mentre Samuele Vignato ha elogiato la "compattezza della squadra".

Per gli Azzurrini si tratta della sesta partecipazione alle semifinali. Hanno raggiunto la finale in quattro delle cinque precedenti occasioni, ma hanno sollevato il trofeo solo una volta, battendo il Portogallo nell'edizione 2003 a Vaduz.

La Spagna, invece, ha perso solo una delle dieci semifinali alle quali si è qualificata e ha conquistato il titolo per otto volte. Una doppietta di Ferran Torres ha affondato i potenziali avversari della finale di quest'anno, il Portogallo, nel loro più recente trionfo risalente al 2019.

Dopo essere riusciti a uscire da una situazione complicata nella fase a gironi, avranno gli uomini di Bollini "ritrovato la giusta mentalità" in tempo per giocarsela con gli otto volte campioni?

Lo sapevi? L'Italia ha raggiunto la semifinale nel 2022, dove è stata eliminata dai futuri campioni dell'Inghilterra.

Highlights: Spagna-Norvegia 0-0