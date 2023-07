Fase finale di UEFA EURO Under 19 2023: calendario e risultati

All'Italia basta il pareggio per 1-1 di domenica contro la Polonia per conquistare un posto alle semifinali del Campionato Europeo UEFA Under 19 2023. Il Portugallo supera per 2-1 la già eliminata Malta e chiude il Gruppo A a punteggio pieno.

Il Gruppo B si concluderà invece lunedì, con la Spagna che si è già qualificata e Islanda e Norvegia in corsa per il passaggio del turno.

Highlights: Islanda - Norvegia 1-1

Fase a gironi

Orari CET

Prima giornata

Lunedì 3 luglio

Gruppo A

Polonia - Portogallo 0-2 (Tony Bezzina Stadium, Paola)

Malta - Italia 0-4 (National Stadium, Ta'Qali)

Highlights: Malta - Italia 0-4

Martedì 4 luglio

Gruppo B

Norvegia - Grecia 5-4 (Centenary Stadium, Ta'Qali)

Islanda - Spagna 1-2 (Centenary Stadium, Ta'Qali)

Highlights: Norvegia - Grecia 5-4

Seconda giornata

Giovedì 6 luglio

Gruppo A

Portogallo - Italia 5-1 (Centenary Stadium, Ta'Qali)

Malta - Polonia 0-2 (Centenary Stadium, Ta'Qali)

Highlights: Portugal 5-1 Italy

Venerdì 7 luglio

Gruppo B

Grecia - Spagna 0-5 (Gozo Stadium, Xewkija)

Islanda - Norvegia 1-1 (Tony Bezzina Stadium, Paola)

Highlights: Malta 0-2 Poland

Terza giornata

Domenica 9 luglio

Gruppo A

Italia - Polonia 1-1 (National Stadium, Ta'Qali)

Portogallo - Malta 2-1 (Gozo Stadium, Xewkija)

Lunedì 10 luglio

Gruppo B

Spagna - Norvegia (21:00, National Stadium, Ta'Qali)

Grecia - Islanda (21:00, Tony Bezzina Stadium, Paola)

Le squadre in gara

Semifinali

Giovedì 13 luglio

18:00, Tony Bezzina Stadium, Paola

21:00, National Stadium, Ta'Qali

In semifinale, la vincitrice del Gruppo A affronta la seconda del Gruppo B e viceversa. L'assegnazione delle semifinali agli stadi avverrà dopo la fase a gironi.

Finale

Domenica 16 luglio

21:00, National Stadium, Ta'Qali