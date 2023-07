EURO Under 19 2023: conosciamo le semifinaliste

Le semifinaliste del Campionato Europeo UEFA Under 19 2023 sono confermate.

Presentiamo le quattro squadre che si contenderanno il titolo, tra cui figurano tre ex vincitrici.

Calendario e risultati

Le date delle partite

SEMIFINALI

Giovedì 13 luglio

Portogallo - Norvegia (18:00, Tony Bezzina Stadium, Paola)

Spagna - Italia (21:00, National Stadium, Ta'Qali)

FINALE

Domenica 16 luglio

21:00, National Stadium, Ta'Qali

Turno di qualificazione: qualificata di diritto

Turno elite: vincitrice Gruppo 4 (giocato in Portogallo)

V1-0 - Svezia, V3-0 - Cechia, V3-0 - Croazia

Miglior marcatore: Hugo Félix 3

Presenze fase finale U19: 11

Partecipazioni alla fase finale U19: 7 Miglior marcatore fase finale 2023 finora: Gabriel Brás, Hugo Félix, João Gonçalves (2)

Partecipazioni alle semifinali: 8

Partecipazioni in finale: 5 (la più recente: 2019)

Miglior piazzamento: campione x 1 (2018)

Highlights 2018: il Portogallo vince una finale epica

Turno di qualificazione: secondo posto Gruppo 10 (giocato in Macedonia del Nord)

V2-0 - San Marino, V6-2 - Macedonia del Nord, S0-2 - Serbia

Turno elite: vincitrice Gruppo 1 (giocato in Francia)

V4-0 - Romania, V2-1 - Francia, V5-2 - Irlanda del Nord

Miglior marcatore: Erik Flataker 4

Partecipazioni fase finale U19: 6

Miglior marcatore fase finale 2023 finora: Niklas Ødegård, Alwande Roaldsøy (2)

Partecipazioni alle semifinali: al debutto

Partecipazioni in finale: N/D

Miglior piazzamento: fase a gironi (2002, 2003, 2005, 2018, 2019)

Highlights: Spagna - Norvegia 0-0

Turno di qualificazione: terzo posto Gruppo 5 (giocato in Polonia)

S0-2 - Estonia, V3-2 - Bosnia ed Erzegovina, V1-0 - Polonia

Turno elite: vincitrice Gruppo 2 (giocato in Germania)

V3-2 - Germania, P0-0 - Slovenia, P2-2 - Belgio

Miglior marcatore: Samuele Vignato 3

Partecipazioni precedenti fase finale U19: 9

Miglior marcatore fase finale 2023 finora: Luca D'Andrea, Pio Esposito, Luis Hasa, Luca Lipani, Cher N'Dour, Samuele Vignato (1)

Partecipazioni alle semifinali: 6

Finali giocate: 4 (ultima nel 2018)

Miglior piazzamento: campione x 1 (2003)

Finale 2003: Italia-Portogallo 2-0

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 7 (giocato in Belgio)

V5-0 - Albania, P0-0 - Belgio

Turno elite: vincitrice Gruppo 3 (giocato in Spagna)

P0-0 - Danimarca, V4-0 - Lussemburgo, V4-0 - Ucraina

Migliori marcatori: Angel Alarcon, Victor Barberá, César Palacios 2

Partecipazioni fase finale U19: 13

Miglior marcatore fase finale 2023 finora: Víctor Barberà (3)

Partecipazioni alle semifinali: 11

Partecipazioni in finale: 9 (più recente: 2019)

Miglior piazzamento: campione x 8 (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015, 2019)

Finale 2019: Portogallo - Spagna 0-2