Turno elite EURO U19 2022/23: Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo e Spagna qualificate

Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo e Spagna hanno superato i gironi del turno elite del Campionato Europeo Under 19 UEFA e raggiungono Malta alla fase finale, in programma dal 3 al 16 luglio.

Al turno elite, le 27 squadre provenienti dal turno di qualificazione si sono unite al Portogallo, entrato in azione in questa fase in quanto testa di serie, e adesso qualificata alla fase finale.

Il sorteggio si terrà mercoledì 19 aprile al Manoel Theatre, La Valletta.

Qualificate alla fase finale Grecia, Islanda, Italia, Malta (nazione ospitante), Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna

Risultati

Gruppo 1

Qualificata: Norvegia

Altre nel girone: Francia (nazione ospitante), Romania, Irlanda del Nord

Gruppo 2

Qualificata: Italia

Altre nel girone: Germania (nazione ospitante), Belgio, Slovenia

Gruppo 3

Qualificata: Spagna (nazione ospitante)

Altre nel girone: Danimarca, Lussemburgo, Ucraina

Gruppo 4

Qualificata: Portogallo (nazione ospitante)

Altre nel girone: Cechia, Svezia, Croazia

Gruppo 5

Qualificata: Grecia

Altre nel girone: Slovacchia, Repubblica d'Irlanda (nazione ospitante), Estonia

Gruppo 6

Qualificata: Polonia (nazione ospitante)

Altre nel girone: Israele, Serbia, Lettonia

Gruppo 7

Qualificata: Islanda

Altre nel girone: Inghilterra (nazione ospitante), Turchia, Ungheria

• Le vincitrici dei gironi raggiungeranno Malta (nazione ospitante) alla fase finale.

• L'Islanda, come Malta, parteciperà alla prima fase finale Under 19 dopo aver eliminato i detentori dell'Inghilterra.

• L'Italia, che ha raggiunto le semifinali lo scorso anno, è l'unica qualificata delle otto squadre che hanno giocato la fase finale del 2022.

• Le ex campioni Under 19 (dal 2001/02) che partecipano alla fase finale sono Spagna (8 titoli), Italia (1) e Portogallo (1).

• La Spagna ha stabilito un nuovo record qualificandosi per la 13esima volta dopo il passaggio alla categoria U19.