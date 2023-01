Turno elite EURO U19 2022/23: dal 22 al 28 marzo

Il turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 si disputerà dal 22 al 28 marzo; le vincitrici di ogni girone raggiungeranno i padroni di casa di Malta nelle fasi finali in programma dal 3 al 16 luglio.

Al turno elite, le 27 squadre provenienti dal turno di qualificazione si uniranno al Portogallo, che entra in azione in questa fase in quanto testa di serie.

Le partite: dal 22 al 28 marzo

Gruppo 1: Francia (nazione ospitante), Romania, Norvegia, Irlanda del Nord

Gruppo 2: Germania (nazione ospitante), Slovenia, Belgio, Italia

Gruppo 3: Ucraina, Spagna (nazione ospitante), Danimarca, Lussemburgo

Gruppo 4: Portogallo (nazione ospitante), Croazia, Cechia, Svezia

Gruppo 5: Repubblica d'Irlanda (nazione ospitante), Grecia, Estonia, Slovacchia

Gruppo 6: Serbia, Polonia (nazione ospitante), Israele, Lettonia

Gruppo 7: Inghilterra (campione in carica e nazione ospitante), Turchia, Islanda, Ungheria

• Le vincitrici dei gironi raggiungeranno Malta, in quanto nazione ospitante, nella fase finale.

Conosciamo le squadre

• L'Inghilterra ha battuto Israele nella finale del 2022 vincendo il suo secondo titolo U19 (il terzo includendo il precedente EURO U18). Francia e Italia sono state battute in semifinale, mentre Slovacchia, Romania, Austria e Serbia hanno partecipato alla fase finale come nazioni ospitanti. Israele e Serbia hanno pareggiato 2-2 nella fase a gironi, mentre la Francia ha superato 2-1 la Romania.

• Altri ex campioni U19 (dal 2001/02) in corsa sono Spagna (8 titoli), Francia (3), Germania (2), Italia (1), Portogallo (1), Serbia (1) e Ucraina (1).

• Francia e Spagna puntano ad allungare il loro record di 12 qualificazioni da quando si è passato alla classificazione U19.

• Danimarca, Islanda, Lettonia e Lussemburgo puntano a fare compagnia a Malta tra le esordienti nella fase finale U19. L'Estonia e l'Irlanda del Nord hanno partecipato in passato alle fasi finali solo come nazione ospitante.