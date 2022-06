Finale EURO Under-19 2022: conosci le squadre

Israele affronterà l'Inghilterra nella finale dei Campionati Europei UEFA Under 19 in programma venerdì 1 luglio a Trnava.

Entrambe le finaliste, insieme alle altre due semifinaliste Francia e Italia e alla vincente dello spareggio Slovacchia, sono anche qualificate per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 2023 in Indonesia.

Passiamo in rassegna le finaliste del torneo.

Dove guardare EURO Under 19: TV, streaming

Partite

Tutti gli orari CET

Finale

Israele - Inghilterra (20:00, Trnava)

Semifinali

Francia - Israele 1-2 (DAC Arena, Dunajská Streda)

Inghilterra - Italia 2-1 (NTC Senec, Senec)

Spareggio di accesso alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 2023

Slovacchia - Austria 1-0 (Trnava Stadium, Trnava)

EURO U19 2022: cos'è successo finora?

Turno di qualificazione: secondo classificato Gruppo 4 (V1-0 - Cipro, V6-0 - Moldavia, S4-1 - Paesi Bassi)

Turno elite: vincitore Gruppo 1 (P0-0 - Ungheria, V3-1 - Tüurchia, V1-0 - Scozia)

Fase a gironi: secondo classificato Gruppo B (P2-2 - Serbia, V4-2 - Austria, S1-0 - Inghilterra)

Semifinale: V2-1 - Francia

Capocannoniere alle fasi finali: Oscar Gloukh 2

Capocannoniere incluse qualificazioni: Oscar Gloukh, Dor Turgeman 3

Miglior piazzamento: Fase a gironi (2014)

Highlights: Inghilterra - Serbia 4-0

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 1 (V4-0 - Andorra, P0-0 - Svizzera, V2-0 - Svezia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 3 (V3-1 - Repubblica d'Irlanda, V4-0 - Armenia, V2-0 - Portogallo)

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B (V2-0 - Austria, V4-0 - Serbia, V1-0 - Israele)

Semifinale: V2-1 - Italia

Capocannoniere alle fasi finali: Carney Chukwuemeka, Dane Scarlett 2

Capocannoniere incluse qualificazioni: Dane Scarlett 8

Bilancio in finale: V1 S2

Miglior piazzamento: Vincitrice (2017)

Precedenti in finale: 

2005: S1-3 - France

2009: S0-2 - Ukraine

2017: V1-2 - Portugal