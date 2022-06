Calendario e risultati EURO U19 2022: cosa è successo finora?

La Francia ha battuto l'Italia per 4-1 e si è assicurata la vetta nel Gruppo A, mentre l'Inghilterra ha proseguito l'en plein e ha preceduto Israele al primo posto nel Gruppo B.

Nelle semifinali di martedì 28 giugno, l'Inghilterra affronterà l'Italia (seconda classificata nel Gruppo A), mentre la Francia incontrerà Israele.

L'Austria ha battuto la Serbia e disputerà lo spareggio per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 contro la Slovacchia lo stesso giorno.

Dove guardare il torneo in TV e in streaming

CALENDARIO E RISULTATI

Spareggio Coppa del Mondo FIFA Under 20

Highlights: Francia - Italia 4-1

Martedì 28 giugno

Slovacchia - Austria (17:00 CET, Trnava Stadium, Trnava)

Semifinali

Martedì 28 giugno

SF1: Francia - Israele (17:00 CET, DAC Arena, Dunajská Streda)

SF2: Inghilterra - Italia (20:00 CET, NTC Senec, Senec)

Finale

Venerdì 1 luglio

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (20:00 CET, Trnava Stadium, Trnava)

Conosci le semifinaliste

Fase a gironi

GIORNATA 1

Highlights: Slovacchia - Francia 0-5

Sabato 18 giugno

Gruppo A: Slovacchia - Francia 0-5 (Trnava)

Gruppo A: Italia - Romania 2-1 (Dunajská Streda)

Domenica 19 giugno

Gruppo B: Serbia - Israele 2-2 (Žiar nad Hronom)

Gruppo B: Inghilterra - Austria 2-0 (Banská Bystrica)

GIORNATA 2

Highlights: Israele - Austria 4-2

Martedì 21 giugno

Gruppo A: Slovacchia - Italia 0-1 (Trnava)

Gruppo A: Romania - Francia 1-2 (Dunajská Streda)

Mercoledì 22 giugno



Gruppo B: Israele - Austria 4-2 (Žiar nad Hronom)

Gruppo B: Inghilterra - Serbia 4-0 (Banská Bystrica)

GIORNATA 3

Highlights: Israele - Inghilterra 0-1

Venerdì 24 giugno

Gruppo A: Romania - Slovacchia 0-1 (Trnava)

Gruppo A: Francia - Italia 4-1 (Dunajská Streda)

Sabato 25 giugno

Gruppo B: Austria - Serbia 3-2 (Banská Bystrica)

Gruppo B: Israele - Inghilterra 0-1 (Žiar nad Hronom)

Conosciamo le squadre

I gironi Gruppo A: Slovacchia (nazione ospitante), Romania, Italia, Francia Gruppo B: Inghilterra, Israele, Serbia, Austria

Qual è il format del torneo?

Le prime due squadre di ciascun girone che si qualificano alle semifinali.

Le quattro semifinaliste si qualificano al Mondiale FIFA Under 20 del 2023 in Indonesia, insieme alla vincente dello spareggio tra le terze dei due gironi per completare i cinque posti UEFA.