Modifiche al Gruppo 7 del turno Elite di EURO Under 19 a seguito della sospensione della Russia

A seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA di sospendere tutte le rappresentative russe dalla partecipazione alle partite delle competizioni UEFA fino a nuovo avviso, il Gruppo 7 del turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 si disputerà ora come un mini-torneo a tre squadre che coinvolgerà Spagna (organizzatrice), Danimarca e Austria tra il 23 e il 29 marzo.

Come negli altri gironi, la squadra che arriverà prima si qualificherà per il torneo finale in Slovacchia.