Sorteggio turno elite EURO Under 19 2021/22

Il sorteggio del turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 ha determinato i sette gironi (sotto forma di mini tornei) che si concluderanno entro il 29 marzo. Le sette vincitrici dei gironi raggiungeranno i padroni di casa della Slovacchia alla fase finale, che si disputerà dal 18 giugno al 1° luglio.

Al turno elite, le 27 squadre che hanno superato il turno di qualificazione si affiancano al Portogallo testa di serie. Il torneo decreterà anche le squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA U20 del 2023 in Indonesia.

Sorteggio turno elite Gruppo 1: Turchia, Ungheria, Israele, Scozia Gruppo 2: Francia, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Svezia Gruppo 3: Portogallo, Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Armenia Gruppo 4: Croazia, Georgia, Romania, Islanda Gruppo 5: Italia, Belgio, Finlandia, Germania Gruppo 6: Olanda, Ucraina, Norvegia, Serbia Gruppo 7: Russia, Danimarca, Spagna, Austria Nazioni ospitanti e date da confermare



Procedura del sorteggio

• Le squadre sono state suddivise in quattro fasce a seconda del ranking per coefficienti (in base alla posizione nel turno di qualificazione e quindi ai risultati). Le sette nazioni più in alto nel ranking (Portogallo compreso) erano in prima fascia, le sette successive in seconda e così via.

Highlights finale 2019: Portogallo-Spagna 0-2

• Le vincitrici dei gironi del turno di qualificazione non potevano affrontare le seconde classificate dello stesso girone.

• Come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA e dal Panel Emergenze UEFA, le seguenti nazioni non potevano essere sorteggiate nello stesso girone: Russia e Ucraina.

• Ogni gruppo comprende una squadra per fascia. Verranno quindi designate le nazioni che ospiteranno i mini tornei in primavera.

• Le vincitrici dei gironi raggiungeranno i padroni di casa della Slovacchia alla fase finale.

Fascia A: Portogallo, Olanda, Russia, Francia, Italia, Turchia, Croazia

Fascia B: Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Inghilterra, Danimarca, Ucraina, Ungheria, Georgia

Fascia C: Spagna, Repubblica Ceca, Repubblica d'Irlanda, Norvegia, Israele, Romania, Finlandia

Fascia D: Svezia, Islanda, Armenia, Austria, Germania, Serbia, Scozia