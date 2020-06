EURO Under-19: nuovo programma

Il calendario riveduto dei Campionati Europei UEFA Under 19 2019/20 è stato confermato dal Comitato Esecutivo UEFA.

Il turno elite si disputerà dal 31 agosto all'8 settembre.

Il torneo finale verrà suddiviso in due periodi Una fase a gironi con due raggruppamenti da quattro squadre si disputerà dall'8 al 14 ottobre in Irlanda del Nord. Le due vincitrici dei gironi e le due seconde classificate accederanno alle fasi finali, mentre le due terze classificate daranno vita a uno spareggio per determinare quale sarà la quinta squadra qualificata per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 2021 in Indonesia.

Tutte le gare delle fasi finali si disputeranno in Irlanda del Nord dal 9 al 18 novembre.

Campionati Europei UEFA Under 19 2020-22

L'introduzione del nuovo format recentemente approvato, con le squadre suddivise in tre leghe differenti con promozioni e retrocessioni ed un torneo finale a otto squadre nell'estate 2022, è stata posticipata all'edizione 2021-23 della competizione. Di conseguenza, i Campionati Europei UEFA Under 19 2021/22 si disputeranno con il format standard utilizzato finora.