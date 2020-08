EURO Under 19: confermato tabellone turno elite

L'Inghilterra campione in carica e l'esordiente Kosovo sono tra le 26 squadre che si uniranno alle teste di serie Spagna e Portogallo nel sorteggio del turno elite dei Campionati Europei UEFA Under 19 in programma alle 11.00CET del 6 dicembre.



Le squadre qualificate (le vincitrici dei gironi sono indicate per prime):

Gruppo 1: Danimarca, Lettonia

Gruppo 2: Germania, Polonia

Gruppo 3: Repubblica ceca, Scozia

Gruppo 4: Olanda, Ungheria

Gruppo 5: ERJ Macedonia, Belgio

Gruppo 6: Austria, Kosovo

Gruppo 7: Repubblica d'Irlanda, Serbia

Gruppo 8: Inghilterra (campione in carica), Bulgaria

Gruppo 9: Italia, Svezia

Gruppo 10: Romania, Grecia

Gruppo 11: Francia, Bosnia-Erzegovina

Gruppo 12: Ucraina, Norvegia

Gruppo 13: Slovacchia, Turchia

Ammesse di diritto al turno elite: Spagna, Portogallo

Ammessa di diritto alle fasi finali: Finlandia (squadra organizzatrice)

Il trionfo dell'Inghilterra nel 2017

Riepilogo turno di qualificazione

Migliori marcatori: Kai Havertz (Germania), Alexandru Măţan (Romania), Eddie Nketiah (Inghilterra) 5

Repubblica ceca e Austria a punteggio pieno e senza reti al passivo.

Il Kosovo, all'esordio a livello U19, supera per la prima volta il turno in una competizione UEFA.

Sorteggio turno elite (11.00CET, 6 dicembre, Nyon)