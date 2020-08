In quattro sul trono del re dei bomber

Gli inglesi Ben Brereton e Ryan Sessgnon hanno un altro motivo per festeggiare oltre alla conquista del titolo ai Campionati Europei UEFA Under 19: hanno chiuso in vetta alla classifica marcatori delle fasi finali.

Quattro giocatori hanno chiuso in vetta a qota tre reti, compresi Brereton e Sessegnon. Nessuno dei due è andato a segno nella finale vinta dall'Inghilterra contro il Portogallo. Joël Piroe ha realizzato i suoi tre gol nel 4-1 dell'Olanda sulla Germania alla giornata uno, mentre Viktor Gyökeres è andato a bersaglio in tutte e tre le gare della fase a gironi, ma non è riucito a portare la Svezia in semifinale.

Dei tre giocatori che hanno segnato due gol in Georgia, l'inglese Lukas Nmecha è quello che può ritenersi più soddisfatto, avendo realizzato la rete decisiva sia nella semifinale contro la Repubblica ceca che in finale.

Gyökeres, inoltre, si è piazzato al primo posto nella classifica marcatori stagionali insieme ad altri cinque giocatori, tra cui il ceco David Turyna e il tedesco Etienne Amenyido, entrambi a bersaglio nelle fasi finali.

Il russo Ramil Sheydaev ha stabilito il record assoluto di marcature stagionali andando a bersaglio 12 volte nel 2014/15, mentre lo spagnolo Álvaro Morata (2010/11) e il tedesco Davie Selke (2013/14) sono i migliori marcatori ex aequo delle fasi finali con sei gol a testa.

Migliori marcatori fasi finali 2016/17

3 gol

Ben Brereton (Inghilterra)

Viktor Gyökeres (Svezia)

Joël Piroe (Olanda)

Ryan Sessegnon (Inghilterra)

2 gol

Daniel Turyna (Repubblica ceca)

Rui Pedro (Portogallo)

Lukas Nmecha (Inghilterra)

Migliori marcatori stagionali 2016/17

5 gol

Etienne Amenyido (Germania)

Nathan Broadhead (Galles)

Viktor Gyökeres (Svezia)

Lassi Lappalainen (Finlandia)

Birk Risa (Norvegia)

Daniel Turyna (Repubblica ceca)

4 gol

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra)

Arnel Jakupovic (Austria)

Rui Pedro (Portogallo)

Ondřej Šašinka (Repubblica ceca)

Ryan Sessegnon (Inghilterra)

Matthias Verreth (Belgio)

Migliori marcatori alle fasi finali (per stagione)

2001/02: Fernando Torres (Spagna) 4

2002/03: Paulo Sérgio (Portogallo) 5

2003/04: Ali Oztürk (Turchia), Lukasz Piszczek (Polonia) 4

2004/05: Borko Veselinović (Serbia-Montenegro) 5

2005/06: Alberto Bueno (Spagna), İlhan Parlak (Turchia) 5

2006/07: Anis Ben-Hatira (Germania), Kévin Monnet-Paquet (Francia), Kostas Mitroglou (Grecia) 3

2007/08: Tomáš Necid (Repubblica ceca) 4

2008/09: Nathan Delfouneso (Inghilterra) 4

2009/10: Daniel Pacheco (Spagna) 4

2010/11: Álvaro Morata (Spagna) 6

2011/12: Jesé Rodríguez (Spagna) 5

2012/13: Anass Achahbar (Olanda), Alexandre Guedes (Portogallo), Gratas Sirgėdas (Lituania) 3

2013/14: Davie Selke (Germania) 6

2014/15: Borja Mayoral (Spagna) 3

2015/16: Jean-Kévin Augustin (Francia) 6

Ramil Sheydaev festeggia il suo gol da record nel 2014/15 ©Sportsfile

Migliori marcatori stagionali

2001/02: Kevin Vandenbergh (Belgio) 10

2002/03: Sébastien Grax (Francia) 9

2003/04: Olexandr Aliyev (Ucraina), Ali Oztürk (Turchia), Lukasz Piszczek (Polonia) 8

2004/05: Borko Veselinović (Serbia-Montenegro) 11

2005/06: İlhan Parlak (Turchia) 10

2006/07: Kostas Mitroglou (Grecia), Krisztián Németh (Ungheria), Adam Rooney (Repubblica d'Irlanda) 8

2007/08: Michail Pavlis (Grecia) 7

2008/09: Nathan Delfouneso (Inghilterra), Yacin Brahimi (Francia) 7

2009/10: Mattia Destro (Italia) 8

2010/11: Álvaro Morata (Spagna) 10

2011/12: Betinho (Portogallo) 10

2012/13: Anass Achahbar (Olanda) 9

2013/14: André Silva (Portogallo), Davie Selke (Germania) 11

2014/15: Ramil Sheydaev (Russia) 12

2015/16: Jean-Kévin Augustin (Francia) 11