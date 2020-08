Semifinali #U19EURO: Portogallo - Olanda, Inghilterra - Repubblica Ceca

Un nuovo nome verrà scritto quest'anno nell'albo d'oro dei Campionati Europei UEFA Under 19, dato che nessuna delle quattro semifinaliste ha mai vinto la competizione in passato. In vista delle semifinali di mercoledì, i Ct di Portogallo, Olanda, Inghilterra e Repubblica Ceca sono tutti d'accordo: sebbene la crescita fino a ora sia stata più che soddisfacente, la parte più dura del lavoro deve essere ancora fatta.

15:00CET: Portogallo-Olanda (David Petriashvili Stadium, Tbilisi)

Portogallo (vincente Gruppo A)

Il cammino: Georgia 1-0, Repubblica Ceca 2-1, Svezia 2-2

Miglior marcatore: Rui Pedro – 2

Miglior piazzamento EURO U19: vicecampioni 2003, 2014

Bilancio semifinali U19: V2 S2

Il Ct del Portogallo, Hélio Sousa (a sinistra), e il capitano Bruno Paz ©Sportsfile

Hélio Sousa, allenatore

Siamo migliorati e stiamo crescendo partita dopo partita. Non vediamo l'ora di scendere in campo per la semifinale; è stato il nostro primo obiettivo e siamo riusciti a centrarlo. Sarà una grande occasione per i nostri giocatori. È un'esperienza che si vive solo una o massimo due col settore giovanile. Siamo davvero felici di quello che i ragazzi stanno facendo. La loro mentalità è stata perfetta in ogni partita e sono pronti al prossimo passo nella competizione.

Olanda (seconda Gruppo B)

Il cammino: Germania 4-1, Inghilterra 0-1, Bulgaria 1-1

Miglior marcatore: Joël Piroe – 3

Miglior piazzamento EURO U19: semifinale, 2017

Bilancio semifinali U19: N/A

Il Ct dell'Olanda, Maarten Stekelenburg ©Sportsfile

Maarten Stekelenburg, allenatore

Siamo felici dei nostri progressi duante la competizione. Siamo diventati sempre più squadra in ogni partita e siamo contenti di essere in semifinale. Non vediamo l'ora di giocare. Ovviamente abbiamo seguito il Portogallo. I portoghesi sono stati i più forti del loro girone e non è un caso che siano passati come primi. È una squadra molto competitiva. Li abbiamo studiati bene e conosciamo i loro punti di forza e quindi saremo preparati per affrontarli.

18:00CET, Inghilterra - Repubblica Ceca (Mikheil Meshki Stadium, Tbilisi)

Inghilterra (vincente Gruppo B)

Il cammino: Bulgaria 2-0, Olanda 1-0, Germania 4-1

Miglior marcatore: Ben Brereton, Ryan Sessegnon – 3

Miglior piazzamento EURO U19: secondi 2005, 2009

Bilancio semifinali U19: V2 S3

Keith Downing, allenatore

Ci stiamo caricando. Siamo molto soddisfatti non solo dei risultati ma anche delle prestazioni. È stato un girone difficile ma abbiamo vinto tre partite e quindi siamo soddisfatti. Sarà una partita combattuta. Siamo rimasti molto colpiti dalla prestazione della Repubblica Ceca contro la Georgia. Hanno disputato una grande gara in una cornice di pubblico esaltante e molto patriottica. Siamo rimasti colpiti anche dalla loro organizzazione e dal loro professionismo. Sarà una partita molto ostica, ma sono proprio queste le partite che non vediamo l'ora di giocare.

Repubblica Ceca (seconda Gruppo A)

Il cammino: Svezia 2-1, Portogallo 1-2, Georgia 2-0

Miglior marcatore: Daniel Turyna – 2

Miglior piazzamento EURO U19: vicecampioni 2011

Bilancio semifinali U19: V1 S3

Jan Suchopárek, Ct Repubblica Ceca ©Sportsfile

Jan Suchopárek, allenatore

È un immenso piacere per noi essere in semifinale. Non vediamo davvero l'ora di scendere in campo contro l'Inghilterra - la nazione che ha inventato il calcio. Nutriamo enorme rispetto nei loro confronti; l'Inghilterra ha dimostrato di essere una delle favorite del torneo durante la fase a gironi. È una squadra molto organizzata e ha ottime individualità, quindi sarà una grande esperienza per noi potere giocare una partita importante come questa contro avversari di tale spessore.