EURO U19: i talenti delle passate edizioni

Avendo seguito i Campionati Europei UEFA Under 19 dall'inizio, dal 2001/02, UEFA.com ha solitamente scelto un numero di giocatori che hanno ben impressionato durante le fasi finali – e molti hanno lasciato il segno anche dopo il torneo. Altri, invece, non si sono messi particolarmente in luce, ma non sono andati così male in seguito!

2002 vincitrice: Spagna

Al torneo: Petr Čech (Repubblica Ceca), Marek Čech (Slovacchia), Andrés Iniesta, Fernando Torres (Spagna), Philipp Lahm, Per Mertesacker (Germania), Glen Johnson (Inghilterra)

2003 vincitrice: Italia

In rampa di lancio: Alberto Aquilani (Italia), João Pereira (Portogallo)

Sotto la lente di ingrandimento: Giorgio Chiellini (Italia), Hugo Almeida (Portogallo), Michal Kadlec (Repubblica Ceca)

2004 vincitrice: Spagna

In rampa di lancio: David Silva, Juanfran (Spagna), Łukasz Piszczek (Polonia), Johan Djourou (Svizzera), Thomas Vermaelen (Belgio)

Sotto la lente di ingrandimento: Riccardo Montolivo (Italia), Artem Milevskiy (Ucraina), Mario Gomez (Germania), Łukasz Fabiański, Jakub Błaszczykowski (Polonia), Sergio Ramos (Spagna), Selçuk İnan, Burak Yılmaz (Turchia)

2005 vincitrice: Francia

In rampa di lancio: Abou Diaby (Francia)

Sotto la lente di ingrandimento: Hugo Lloris, Yoann Gourcuff, Yohan Cabaye (Francia), Manuel Neuer, Kevin-Prince Boateng (Germania)

2006 vincitrice: Spagna

In rampa di lancio: Juan Mata (Spagna)

Sotto la lente di ingrandimento: Marouane Fellaini (Belgio), Gerard Piqué (Spagna), Arda Turan (Turchia)

Mesut Özil nel 2007 ©Sportsfile

2007 vincitrice: Spagna

In rampa di lancio: Sokratis Papastathopoulos (Grecia), Javi Martínez (Spagna), Artem Dzyuba (Russia)

Sotto la lente di ingrandimento: Marko Arnautović (Austria), Kostas Mitroglou (Grecia), Benedikt Höwedes, Jérôme Boateng, Mesut Özil (Germania), Dušan Tadić (Serbia)

2008 vincitrice: Germania

In rampa di lancio: Tomáš Necid (Repubblica Ceca), Kyriakos Papadopoulos (Grecia)

Sotto la lente di ingrandimento: David De Gea, Jordi Alba (Spagna), Daniel Sturridge, Danny Rose (Inghilterra)

2009 vincitrice: Ucraina

Al torneo: Kyle Walker, Danny Welbeck (Inghilterra), Admir Mehmedi (Svizzera), David De Gea, Thiago Alcántara, Nacho (Spagna)

2010 vincitrice: Francia

In rampa di lancio: Antoine Griezmann (Francia), Thiago Alcántara (Spagna)

Sotto la lente di ingrandimento: David Alaba (Austria), Alexandre Lacazette (Francia), Koke (Spagna)

2011 vincitrice: Spagna

In rampa di lancio: Gerard Deulofeu, Álvaro Morata (Spagna)

Sotto la lente di ingrandimento: Dani Carvajal (Spagna)

Harry Kane nel 2012 ©Sportsfile

2012 vincitrice: Spagna

In rampa di lancio: Gerard Deulofeu, Paco Alcácer (Spagna), Eric Dier (Inghilterra)

Sotto la lente di ingrandimento: João Mário, André Gomes (Portogallo), Juan Bernat, Saúl Ñiguez (Spagna), Ross Barkley, Harry Kane (Inghilterra), Samuel Umtiti, Paul Pogba (Francia)

2013 vincitrice: Serbia

In rampa di lancio: Adrien Rabiot (Francia), Bernardo Silva (Portogallo)

Sotto la lente di ingrandimento: Héctor Bellerín (Spagna), Anthony Martial (Francia)

2014 vincitrice: Germania

In rampa di lancio: Joshua Kimmich (Germania), André Silva (Portogallo)

Sotto la lente di ingrandimento: Julian Brandt (Germania), Viktor Kovalenko (Ucraina), Andrija Živković (Serbia)

2015 vincitrice: Spagna

In rampa di lancio: Marco Asensio, Dani Ceballos (Spagna), Aleksandr Golovin (Russia)

Sotto la lente di ingrandimento: Kingsley Coman (Francia), Jonathan Tah, Leroy Sané (Germania)

2016 vincitrice: Francia

In rampa di lancio: Kylian Mbappé (Francia)

Sotto la lente di ingrandimento: Benjamin Henrichs (Germania)