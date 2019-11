Sorteggio turno elite Under 19: 3 dicembre

Come funziona il sorteggio



Procedura di sorteggio

• Sono previste quattro fasce in base al ranking per coefficienti. Le sette nazioni con il coefficiente più alto sono in fascia A, le sette successive in fascia B, ecc.

• Nessuna squadra può affrontarne un’altra già incontrata nel turno di qualificazione. Eventuali altre limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio.

• Ogni girone è formato da una squadra per urna. Quindi, vengono designate le nazioni che ospiteranno i minitornei in primavera.

• Le vincitrici dei gironi raggiungeranno l’Irlanda del Nord alla fase finale, in programma dal 19 luglio all’1 agosto. Il torneo fungerà anche da fase qualificatoria per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 del 2021 in Indonesia.